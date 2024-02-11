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Майк Тайсон та румунська модель Мадаліна Генеа разом зіграють у фільмі Людина-кролик

11 лютого 2024 16:44
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Майк Тайсон та румунська модель Мадаліна Генеа разом зіграють у фільмі Людина-кролик
Майк Тайсон. Фото: Twitter/ElAragueno
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Легендарний американський боксер Майк Тайсон відвідав захід, присвячений фільму "Людина-кролик", в якому він зіграє самого себе. На червоній доріжці він з’явився у компанії з відомою моделлю з Румунії Мадаліною Генеа.

Відео за участі Майка модель виклала у свій інстаграм, передає портал Новини.LIVE.

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Поки що відомо, що фільм зніматимуть у Турині. До Італії Майк Тайсон прилетів приватним літаком разом зі своєю дружиною Лакихою Спайсер. 

А Мадаліна обрала для події відверту чорну сукню з глибоким декольте та написала відчайдушний пост в якому зазначила, що для неї честь познайомитись з родиною легенди боксу.

"Дуже рада поділитися важливою новиною. Мала честь познайомитися з Майком Тайсоном та його прекрасною дружиною, ви обоє серед найскромніших на землі душ, яких я коли-небудь зустрічала", — написала Мадаліна.

Фільм буде знято на 95% на віртуальному майданчику

Згідно з наданим синопсисом, у "Людині-кролику" розповідається про супергероя-мультимільйонера, який анонімно завдає удару по силах зла в масці кролика. Їм рухає бажання помститися за свою сестру, яка наклала на себе руки після вчинення акту насильства, зображення якого потрапили в Інтернет.

"Ми раді приступити до цього інноваційного проекту, 95% якого буде знято на віртуальному майданчику. Ми також пишаємося тим, що у нашому акторському складі є така легенда, як Майк Тайсон, який, безумовно, допоможе зробити "Людину-кролика" ще більш особливою", — зазначив продюсер Андреа Єрволіно. 

Жодних подробиць про роль Тайсона не повідомлялося. Режисер фільму та решта міжнародного акторського складу також тримаються в секреті.

Попередні появи Тайсона в кіно включали епізодичні ролі у фільмах "Похмілля" та "Похмілля, частина 2", а також роль Френка, корумпованого американського забудовника, який також є боксером, у "Іп Ман 3".

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка у фехтуванні на шаблі Ольга Харлан вперше за чотири роки перемогла на етапі Кубка світу.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Захисник київського "Динамо" зазнав серйозної травми в товариському матчі.

Футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом і пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

Український футболіст ухвалив російське громадянство і гратиме в окупованому Криму.

кіно
бокс
модель
Майк Тайсон

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