Майк Тайсон та румунська модель Мадаліна Генеа разом зіграють у фільмі Людина-кролик

Майк Тайсон. Фото: Twitter/ElAragueno

Легендарний американський боксер Майк Тайсон відвідав захід, присвячений фільму "Людина-кролик", в якому він зіграє самого себе. На червоній доріжці він з’явився у компанії з відомою моделлю з Румунії Мадаліною Генеа.

Відео за участі Майка модель виклала у свій інстаграм, передає портал Новини.LIVE.

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Поки що відомо, що фільм зніматимуть у Турині. До Італії Майк Тайсон прилетів приватним літаком разом зі своєю дружиною Лакихою Спайсер.

А Мадаліна обрала для події відверту чорну сукню з глибоким декольте та написала відчайдушний пост в якому зазначила, що для неї честь познайомитись з родиною легенди боксу.

"Дуже рада поділитися важливою новиною. Мала честь познайомитися з Майком Тайсоном та його прекрасною дружиною, ви обоє серед найскромніших на землі душ, яких я коли-небудь зустрічала", — написала Мадаліна.

Фільм буде знято на 95% на віртуальному майданчику

Згідно з наданим синопсисом, у "Людині-кролику" розповідається про супергероя-мультимільйонера, який анонімно завдає удару по силах зла в масці кролика. Їм рухає бажання помститися за свою сестру, яка наклала на себе руки після вчинення акту насильства, зображення якого потрапили в Інтернет.

Andrea Iervolino, CEO of TaTaTu, unveils the new project Bunny - Man alongside boxing legend Mike Tyson!

Shot 95% in virtual production at the Tuscany Film Studios, this movie promises a revolutionary cinematic experience.

Go behind-the-scenes of the Bunny-Man press conference! pic.twitter.com/t07OkWhqUO — TaTaTu_Official (@TaTaTu_Official) February 9, 2024

"Ми раді приступити до цього інноваційного проекту, 95% якого буде знято на віртуальному майданчику. Ми також пишаємося тим, що у нашому акторському складі є така легенда, як Майк Тайсон, який, безумовно, допоможе зробити "Людину-кролика" ще більш особливою", — зазначив продюсер Андреа Єрволіно.

Жодних подробиць про роль Тайсона не повідомлялося. Режисер фільму та решта міжнародного акторського складу також тримаються в секреті.

Попередні появи Тайсона в кіно включали епізодичні ролі у фільмах "Похмілля" та "Похмілля, частина 2", а також роль Френка, корумпованого американського забудовника, який також є боксером, у "Іп Ман 3".

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