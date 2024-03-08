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Майк Тайсон подтвердил бой с блогером Джейком Полом и пообещал покончить с ним

8 марта 2024 08:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Майк Тайсон подтвердил бой с блогером Джейком Полом и пообещал покончить с ним
Легенда бокса Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Боксерская общественность была шокирована анонсом поединка Майка Тайсона и Джейка Пола. Поэтому 57-летний ветеран сделал небольшую паузу перед своим заявлением.

По словам "Железного Майка", благодаря ему Джейк взлетел, и именно он завершит его карьеру, передает CNN.

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Постер к бою Майк Тайсон — Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul/

Тайсон высказался о бое с Джейком Полом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе остался воодушевлен поединком против популярного блогера. При этом можно не сомневаться, что ветерану щедро заплатят за дебют Netflix в боксе.

В отношении Джейка Майк признал, что тот вырос в плане бокса, но пообещал покончить с ним.

"За это время он значительно вырос как боксер, и будет увлекательно увидеть, что смогут сделать воля и амбиции этого "ребенка" с моим опытом и непревзойденными способностями.

Это завершение полного цикла, наблюдать за которым будет захватывающе. Я запустил его путь в боксе в андеркарте моего боя с Роем Джонсом, и теперь планирую подвести его к завершению", — отметил Тайсон.

В начале марта Джейк Пол нокаутировал в первом раунде профессионального боксера Райана Бурленда. Для него это девятая победа, шестая досрочная. Единственный поединок он проиграл Томми Фьюри.

Тайсон крайний профессиональный поединок провел в июне 2005 года, проиграв Кевину Макбрайду. В 2020 году он вернулся ради выставочного боя с Роем Джонсом. В том поединке не удалось определить сильнейшего.

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бокс
Майк Тайсон
профессиональный бокс
Джейк Пол

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