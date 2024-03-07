Майк Тайсон проведет бой против Джейка Пола — объявлена дата поединка

Постер поединка Майк Тайсон — Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul

Как гром среди ясного неба в США объявили поединок легендарного бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона. Соперником легенды станет популярный видеоблогер Джейк Пол.

Об этом Джейк Пол сообщил на своей странице в Instagram.

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It’s JAKE PAUL vs. MIKE TYSON — yes, really! — in a LIVE BOXING event at AT&T Stadium you won’t want to miss. Airing live on Netflix Saturday, July 20 #PaulTyson pic.twitter.com/ULXVeCYeH6 — Netflix (@netflix) March 7, 2024

Что известно о поединке Тайсон — Пол

Поединок 57-летнего "Железного Майка" и 27-летнего блогера состоится 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас.

Трансляцию поединка обеспечит сервис Netflix, который ранее не посягал на спортивные события, где доминируют DAZN, ESPN и Amazon.

На текущий момент не уточняется, бой будет профессиональным или выставочным.

В начале марта Джейк Пол нокаутировал в первом раунде профессионального боксера Райана Бурленда. Для него это девятая победа, шестая досрочная. Единственный поединок он проиграл Томми Фьюри.

Тайсон крайний профессиональный поединок провел в июне 2005 года, проиграв Кевину Макбрайду. В 2020 году он вернулся ради выставочного боя с Роем Джонсом. В том поединке не удалось определить сильнейшего.

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