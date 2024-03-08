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Майк Тайсон підтвердив бій з блогером Джейком Полом і пообіцяв покінчити з ним

8 березня 2024 08:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Майк Тайсон підтвердив бій з блогером Джейком Полом і пообіцяв покінчити з ним
Легенда боксу Майк Тайсон. Фото: instagram.com/miketyson
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Боксерська громадськість була шокована анонсом поєдинку Майка Тайсона та Джейка Пола. Тому 57-річний ветеран зробив невелику паузу перед своєю заявою.

За словами "Залізного Майка", завдяки йому Джейк злетів і саме він завершить його кар'єру, передає CNN.

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Постер до бою Майк Тайсон — Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul/

Тайсон висловився про бій із Джейком Полом

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі залишився натхненним поєдинком проти популярного блогера. При цьому можна не сумніватися, що ветерану щедро заплатять за дебют Netflix у боксі.

Щодо Джейка Майк визнав, що той виріс у плані боксу, але пообіцяв покінчити з ним.

"За цей час він значно виріс як боксер, і буде цікаво побачити, що зможуть зробити воля та амбіції цієї "дитини" з моїм досвідом та неперевершеними здібностями.

Це завершення повного циклу, спостерігати за яким буде захоплюючим. Я запустив його шлях у боксі в андеркарті мого бою з Роєм Джонсом, і тепер планую підвести його до завершення", — зазначив Тайсон.

На початку березня Джейк Пол нокаутував у першому раунді професійного боксера Райана Бурленда. Для нього це дев'ята перемога, шоста дострокова. Єдиний поєдинок він програв Томмі Ф'юрі.

Тайсон крайній професійний поєдинок провів у червні 2005 року, програвши Кевін Макбрайд. 2020 року він повернувся заради виставкового бою з Роєм Джонсом. У тому поєдинку не вдалося визначити найсильнішого.

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бокс
Майк Тайсон
професійний бокс
Джейк Пол

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