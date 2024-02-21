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Ломаченко и Беринчик изменили позиции в новом рейтинге WBC

21 февраля 2024 10:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ломаченко и Беринчик изменили позиции в новом рейтинге WBC
Василий Ломаченко отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинские боксеры Денис Беринчик и Василий Ломаченко изменили места в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC). Речь идет о списке лучших представителях легкого веса. 

Новый рейтинг уже опубликован на официальном сайте WBC. 

Чемпионским титулом по версии Всемирного боксерского совета владеет 26-летний американец Шакур Стивенсон. А украинец Василий Ломаченко, который проиграл свой последний бой Дэвину Хейни, выбыл из первой десятки списка лучших боксеров в легком весе. 

Денис Беринчик
Денис Беринчик во время тренировки. Фото: скриншот YouTube

На каком месте оказался Беринчик 

Украинец Денис Беринчик (18-0, 9 КО) уже готовится к своему следующему бою. Вероятным соперником 35-летнего боксера должен стать чемпион WBO во втором полулегком весе мексиканец Эмануэль Наваррете (38-1-1, 31 КО). 

В обновленном рейтинге представителей легкого веса по версии WBC Денис Беринчик поднялся на седьмое место. На первом месте оказался 27-летний мексиканец Уильям Сепеда. 

Рейтинг лучших боксеров WBC в легком весе:

  1. Уильям Сепеда;
  2. Реймонд Мураталла;
  3. Кейшон Дэвис;
  4. Фрэнк Мартин;
  5. Эдвин Де Лос Сантос;
  6. Макси Хьюз;
  7. Денис Беринчик;
  8. Заур Абдуллаев;
  9. Артем Арутюнян;
  10. Пабло Висенте. 

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спорт
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