Ломаченко и Беринчик изменили позиции в новом рейтинге WBC

Василий Ломаченко отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Украинские боксеры Денис Беринчик и Василий Ломаченко изменили места в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC). Речь идет о списке лучших представителях легкого веса.

Новый рейтинг уже опубликован на официальном сайте WBC.

Чемпионским титулом по версии Всемирного боксерского совета владеет 26-летний американец Шакур Стивенсон. А украинец Василий Ломаченко, который проиграл свой последний бой Дэвину Хейни, выбыл из первой десятки списка лучших боксеров в легком весе.

Денис Беринчик во время тренировки. Фото: скриншот YouTube

На каком месте оказался Беринчик

Украинец Денис Беринчик (18-0, 9 КО) уже готовится к своему следующему бою. Вероятным соперником 35-летнего боксера должен стать чемпион WBO во втором полулегком весе мексиканец Эмануэль Наваррете (38-1-1, 31 КО).

В обновленном рейтинге представителей легкого веса по версии WBC Денис Беринчик поднялся на седьмое место. На первом месте оказался 27-летний мексиканец Уильям Сепеда.

Рейтинг лучших боксеров WBC в легком весе:

Уильям Сепеда; Реймонд Мураталла; Кейшон Дэвис; Фрэнк Мартин; Эдвин Де Лос Сантос; Макси Хьюз; Денис Беринчик; Заур Абдуллаев; Артем Арутюнян; Пабло Висенте.

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