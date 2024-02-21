Ломаченко и Беринчик изменили позиции в новом рейтинге WBC
Украинские боксеры Денис Беринчик и Василий Ломаченко изменили места в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC). Речь идет о списке лучших представителях легкого веса.
Новый рейтинг уже опубликован на официальном сайте WBC.
Чемпионским титулом по версии Всемирного боксерского совета владеет 26-летний американец Шакур Стивенсон. А украинец Василий Ломаченко, который проиграл свой последний бой Дэвину Хейни, выбыл из первой десятки списка лучших боксеров в легком весе.
На каком месте оказался Беринчик
Украинец Денис Беринчик (18-0, 9 КО) уже готовится к своему следующему бою. Вероятным соперником 35-летнего боксера должен стать чемпион WBO во втором полулегком весе мексиканец Эмануэль Наваррете (38-1-1, 31 КО).
В обновленном рейтинге представителей легкого веса по версии WBC Денис Беринчик поднялся на седьмое место. На первом месте оказался 27-летний мексиканец Уильям Сепеда.
Рейтинг лучших боксеров WBC в легком весе:
- Уильям Сепеда;
- Реймонд Мураталла;
- Кейшон Дэвис;
- Фрэнк Мартин;
- Эдвин Де Лос Сантос;
- Макси Хьюз;
- Денис Беринчик;
- Заур Абдуллаев;
- Артем Арутюнян;
- Пабло Висенте.
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