Известно, на каких основаниях Умеров выпустил Ломаченко из Украины

Василий Ломаченко во время интервью. Фото: Скриншот YouTube

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко законно покинул Украину. Боксер сейчас в США проходит подготовку к бою против австралийца Джорджа Камбососа.

Об этом сообщил портал Sport-Express.ua со ссылкой на вице-президента Национальной лиги профессионального бокса Украины Алину Шатерникову.

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Решение принималось в Минобороны

По словам Шатерниковой, Ломаченко выпустили из Украины благодаря предоставленному разрешению главы Министерства обороны Рустема Умерова.

Ломаченко потребовалось разрешение Умерова потому, что он до сих пор числится солдатом одной из военных частей Одесской области. Для пересечения границы обычными спортсменами достаточно разрешения Министерства молодежи и спорта.

"Ломаченко сейчас уехал, он тренируется в США. Я готовила вместе с Министерством молодежи и спорта Украины документы на его выезд, на разрешение. Мы сначала получили разрешение от Министерства обороны Украины, поскольку Василий — солдат воинской части", — сказала Шатерникова.

Функционер отметила, что Ломаченко выпустили в командировку на учебно-тренировочные сборы.

Отметим, что 12 мая в поединке с Камбососом в Перте (Австралия) Ломаченко оспорит вакантный титул чемпиона мира IBF.

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