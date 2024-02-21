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Ломаченко та Берінчик змінили позиції у новому рейтингу WBC

21 лютого 2024 10:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ломаченко та Берінчик змінили позиції у новому рейтингу WBC
Василь Ломаченко відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українські боксери Денис Берінчик та Василь Ломаченко змінили місця у рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC). Йдеться про список найкращих представників легкої ваги.

Новий рейтинг вже опубліковано на офіційному сайті WBC.

Чемпіонським титулом за версією Всесвітньої боксерської ради володіє 26-річний американець Шакур Стівенсон. А українець Василь Ломаченко, який програв свій останній бій Девіну Хейні, вибув із першої десятки списку найкращих боксерів у легкій вазі.

Денис Беринчик
Денис Берінчик під час тренування. Фото: скриншот YouTube

На якому місці опинився Берінчик

Українець Денис Берінчик (18-0, 9 КО) вже готується до свого наступного бою. Імовірним суперником 35-річного боксера має стати чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі мексиканець Емануель Наваррете (38-1-1, 31 КО).

В оновленому рейтингу представників легкої ваги, за версією WBC, Денис Беринчик піднявся на сьоме місце. На першому місці опинився 27-річний мексиканець Вільям Сепеда.

Рейтинг найкращих боксерів WBC у легкій вазі

  1. Вільям Сепеда;
  2. Реймонд Мураталла;
  3. Кейшон Девіс;
  4. Френк Мартін;
  5. Едвін Де Лос Сантос;
  6. Максі Гьюз;
  7. Денис Берінчик;
  8. Заур Абдуллаєв;
  9. Артем Арутюнян;
  10. Пабло Вісенте.

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спорт
бокс
Василь Ломаченко
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