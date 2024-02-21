Ломаченко та Берінчик змінили позиції у новому рейтингу WBC

Василь Ломаченко відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Українські боксери Денис Берінчик та Василь Ломаченко змінили місця у рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC). Йдеться про список найкращих представників легкої ваги.

Новий рейтинг вже опубліковано на офіційному сайті WBC.

Чемпіонським титулом за версією Всесвітньої боксерської ради володіє 26-річний американець Шакур Стівенсон. А українець Василь Ломаченко, який програв свій останній бій Девіну Хейні, вибув із першої десятки списку найкращих боксерів у легкій вазі.

Денис Берінчик під час тренування. Фото: скриншот YouTube

На якому місці опинився Берінчик

Українець Денис Берінчик (18-0, 9 КО) вже готується до свого наступного бою. Імовірним суперником 35-річного боксера має стати чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі мексиканець Емануель Наваррете (38-1-1, 31 КО).

В оновленому рейтингу представників легкої ваги, за версією WBC, Денис Беринчик піднявся на сьоме місце. На першому місці опинився 27-річний мексиканець Вільям Сепеда.

Рейтинг найкращих боксерів WBC у легкій вазі

Вільям Сепеда; Реймонд Мураталла; Кейшон Девіс; Френк Мартін; Едвін Де Лос Сантос; Максі Гьюз; Денис Берінчик; Заур Абдуллаєв; Артем Арутюнян; Пабло Вісенте.

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