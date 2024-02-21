Ломаченко та Берінчик змінили позиції у новому рейтингу WBC
Українські боксери Денис Берінчик та Василь Ломаченко змінили місця у рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC). Йдеться про список найкращих представників легкої ваги.
Новий рейтинг вже опубліковано на офіційному сайті WBC.
Чемпіонським титулом за версією Всесвітньої боксерської ради володіє 26-річний американець Шакур Стівенсон. А українець Василь Ломаченко, який програв свій останній бій Девіну Хейні, вибув із першої десятки списку найкращих боксерів у легкій вазі.
На якому місці опинився Берінчик
Українець Денис Берінчик (18-0, 9 КО) вже готується до свого наступного бою. Імовірним суперником 35-річного боксера має стати чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі мексиканець Емануель Наваррете (38-1-1, 31 КО).
В оновленому рейтингу представників легкої ваги, за версією WBC, Денис Беринчик піднявся на сьоме місце. На першому місці опинився 27-річний мексиканець Вільям Сепеда.
Рейтинг найкращих боксерів WBC у легкій вазі
- Вільям Сепеда;
- Реймонд Мураталла;
- Кейшон Девіс;
- Френк Мартін;
- Едвін Де Лос Сантос;
- Максі Гьюз;
- Денис Берінчик;
- Заур Абдуллаєв;
- Артем Арутюнян;
- Пабло Вісенте.
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