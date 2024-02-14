Легенда бокса посоветовал Джервонте Дэвису провести бой с Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Легендарный боксер Рой Джонс считает, что чемпиону мира по версии WBA Джервонте Дэвису нужен очень хороший соперник для следующего боя. Он посоветовал украинца Василия Ломаченко.

Об этом Джонс сообщил в интервью Must-See TV, передает Boxing News 24.

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По словам Джонса, Ломаченко станет для Дэвиса идеальным соперником. Во-первых, у украинца есть статус. Во-вторых, он возрастной и не находится на своем пике возможностей.

"Возможно, "Танку" стоит встретиться с "Ломой". Оба бойца выступают в весовой категории до 135 фунтов. Почему бы не провести поединок с Ломаченко прямо сейчас?", — сказал Джонс.

Также Джонс высказался о шансах Ломаченко в поединке с Дэвисом. По его словам, он не уверен в победе украинца, поскольку Джервонта слишком сильный.

"Победит ли "Лома" Дэвиса? Я не уверен. С "Танком" действительно сложно справиться. У парня есть много оружия и инструменты", — добавил Джонс.

Отметим, что Ломаченко 12 мая проведет поединок за вакантный титул чемпиона IBF в легком весе против австралийца Джорджа Камбососа.

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