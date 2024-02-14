Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow Легенда бокса посоветовал Джервонте Дэвису провести бой с Ломаченко arrow

Легенда бокса посоветовал Джервонте Дэвису провести бой с Ломаченко

14 февраля 2024 16:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Легенда бокса посоветовал Джервонте Дэвису провести бой с Ломаченко
Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: facebook.com/VasylLomachenko
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарный боксер Рой Джонс считает, что чемпиону мира по версии WBA Джервонте Дэвису нужен очень хороший соперник для следующего боя. Он посоветовал украинца Василия Ломаченко.

Об этом Джонс сообщил в интервью Must-See TV, передает Boxing News 24.

Читайте также:
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис. Фото: Showtime

Джервонте лучше взглянуть на Ломаченко

По словам Джонса, Ломаченко станет для Дэвиса идеальным соперником. Во-первых, у украинца есть статус. Во-вторых, он возрастной и не находится на своем пике возможностей.

"Возможно, "Танку" стоит встретиться с "Ломой". Оба бойца выступают в весовой категории до 135 фунтов. Почему бы не провести поединок с Ломаченко прямо сейчас?", — сказал Джонс.

Также Джонс высказался о шансах Ломаченко в поединке с Дэвисом. По его словам, он не уверен в победе украинца, поскольку Джервонта слишком сильный.

"Победит ли "Лома" Дэвиса? Я не уверен. С "Танком" действительно сложно справиться. У парня есть много оружия и инструменты", — добавил Джонс.

Отметим, что Ломаченко 12 мая проведет поединок за вакантный титул чемпиона IBF в легком весе против австралийца Джорджа Камбососа.

Напомним, в "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника. 

"Барселона" может уволить Хави через неделю — новый тренер уже выбран.

Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды.

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал команду после одного из неудачных матчей.

Родри поссорил Лионеля Месси с Хави Эрнандесом и Иньестой.

бокс
Василий Ломаченко
Рой Джонс
профессиональный бокс
украинские боксеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме