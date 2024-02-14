Легенда боксу порадив Джервонті Девісу провести бій із Ломаченком

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Легендарний боксер Рой Джонс вважає, що чемпіону світу за версією WBA Джервонті Девісу потрібний дуже добрий суперник для наступного бою. Він порадив українця Василя Ломаченка.

Про це Джонс повідомив в інтерв'ю Must-See TV, передає Boxing News 24.

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За словами Джонса, Ломаченко стане для Девіса ідеальним суперником. По-перше, українець має статус. По-друге, він віковий і не перебуває на своєму піку можливостей.

"Можливо, "Танку" варто зустрітися з "Ломою". Обидва бійці виступають у ваговій категорії до 135 фунтів. Чому б не провести поєдинок із Ломаченком прямо зараз?" — сказав Джонс.

Також Джонс висловився про шанси Ломаченка у поєдинку з Девісом. За його словами, він не впевнений у перемозі українця, оскільки Джервонта надто сильний.

"Чи переможе "Лома" Девіса? Я не впевнений. З "Танком" справді складно впоратися. У хлопця є багато зброї та інструменти", — додав Джонс.

Зазначимо, що Ломаченко 12 травня проведе поєдинок за вакантний титул чемпіона IBF у легкій вазі проти австралійця Джорджа Камбососа.

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