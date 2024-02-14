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Легенда боксу порадив Джервонті Девісу провести бій із Ломаченком

14 лютого 2024 16:10
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Агабекян Карен
редактор
Легенда боксу порадив Джервонті Девісу провести бій із Ломаченком
Український боксер Василь Ломаченко. Фото: facebook.com/VasylLomachenko
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарний боксер Рой Джонс вважає, що чемпіону світу за версією WBA Джервонті Девісу потрібний дуже добрий суперник для наступного бою. Він порадив українця Василя Ломаченка.

Про це Джонс повідомив в інтерв'ю Must-See TV, передає Boxing News 24.

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Джервонта Девіс. Фото: Showtime

Джервонті краще поглянути на Ломаченка

За словами Джонса, Ломаченко стане для Девіса ідеальним суперником. По-перше, українець має статус. По-друге, він віковий і не перебуває на своєму піку можливостей.

"Можливо, "Танку" варто зустрітися з "Ломою". Обидва бійці виступають у ваговій категорії до 135 фунтів. Чому б не провести поєдинок із Ломаченком прямо зараз?" — сказав Джонс.

Також Джонс висловився про шанси Ломаченка у поєдинку з Девісом. За його словами, він не впевнений у перемозі українця, оскільки Джервонта надто сильний.

"Чи переможе "Лома" Девіса? Я не впевнений. З "Танком" справді складно впоратися. У хлопця є багато зброї та інструменти", — додав Джонс.

Зазначимо, що Ломаченко 12 травня проведе поєдинок за вакантний титул чемпіона IBF у легкій вазі проти австралійця Джорджа Камбососа.

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бокс
Василь Ломаченко
Рой Джонс
професійний бокс
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