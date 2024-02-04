Відомо, на яких підставах Умєров випустив Ломаченка з України

Василь Ломаченко під час інтерв'ю. Фото: Скріншот YouTube

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко законно покинув Україну. Боксер зараз у США проходить підготовку до бою проти австралійця Джорджа Камбососа.

Про це повідомив портал Sport-Express.ua з посиланням на віце-президента Національної ліги професійного боксу України Аліну Шатернікову.

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Рішення приймали в Міноборони

За словами Шатерникової, Ломаченка випустили з України завдяки наданому дозволу глави Міністерства оборони Рустема Умєрова.

Ломаченку знадобився дозвіл Умєрова тому, що він досі є солдатом однієї з військових частин Одеської області. Для перетину кордону звичайним спортсменам достатньо дозволу Міністерства молоді та спорту.

"Ломаченко зараз виїхав, він тренується в США. Я готувала разом із Міністерством молоді та спорту України документи на його виїзд, на дозвіл. Ми спочатку отримали дозвіл від Міністерства оборони України, оскільки Василь — солдат військової частини", — сказала Шатернікова.

Функціонер зазначила, що Ломаченка випустили у відрядження на навчально-тренувальні збори.

Зазначимо, що 12 травня у поєдинку із Камбососом у Перті (Австралія) Ломаченко оскаржить вакантний титул чемпіона світу IBF.

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