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Лапин победил нокаутом черногорца Скреели и одержал девятую победу на профессиональном ринге

11 февраля 2024 17:33
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Лапин победил нокаутом черногорца Скреели и одержал девятую победу на профессиональном ринге
Даниель Лапин. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский боксер и спарринг-партнер Александра Усика — Даниэль Лапин, чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBO Continental провел первую успешную защиту титула. Девятую победу на профессиональном ринге он одержал над Альмиром Скриели из Черногории.

Это была третья победа нокаутом Лапина, передает Новини.LIVE.

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На протяжении всего поединка украинский чемпион выглядел сильнее своего черногорского оппонента — 34-летний Скриели, для которого это был 19-й бой, побывал в нокдауне уже в первом раунде.

Все закончилось во втором раунде

Во втором раунде было еще 2 нокдауна. После того как претендент оказался на стиле в третий раз, судья вынужден был досрочно завершить поединок и присудить победу 26-летнему украинцу, который остается непобежденным на профессиональном уровне.

Следует отметить, что Даниэль Лапин выступал в качестве одного из главных спарринг-партнеров Александра Усика в подготовке к бою против Тайсона Фьюри.

Напомним, что для Лапина это была первая титульная защита. До этого он появлялся на ринге в конце августа 2023 года. Тогда украинец был сильнее Аро Шварца, завоевав пояс IBO Continental.

Напомним, олимпийская чемпионка в фехтовании на сабле Ольга Харлан впервые за четыре года победила на этапе Кубка мира.

Следующим летом Анатолий Трубин может уйти из "Бенфики" в другой известный клуб.

Защитник киевского "Динамо" получил серьезную травму в товарищеском матче.

Футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес решил не возвращаться в Украину и снова воспользовался аннексом и ушел в бесплатную аренду. В первом матче за новую команду он сделал 1+1.

Украинский футболист принял российские гражданство и будет играть в оккупированном Крыму.

Александр Усик
бокс
Бой Усик — Фьюрі
Даниэль Лапин

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