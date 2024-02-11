Лапин победил нокаутом черногорца Скреели и одержал девятую победу на профессиональном ринге

Даниель Лапин. Фото: Reuters

Украинский боксер и спарринг-партнер Александра Усика — Даниэль Лапин, чемпион мира в полутяжелом весе по версии IBO Continental провел первую успешную защиту титула. Девятую победу на профессиональном ринге он одержал над Альмиром Скриели из Черногории.

Это была третья победа нокаутом Лапина, передает Новини.LIVE.

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На протяжении всего поединка украинский чемпион выглядел сильнее своего черногорского оппонента — 34-летний Скриели, для которого это был 19-й бой, побывал в нокдауне уже в первом раунде.

Все закончилось во втором раунде

Во втором раунде было еще 2 нокдауна. После того как претендент оказался на стиле в третий раз, судья вынужден был досрочно завершить поединок и присудить победу 26-летнему украинцу, который остается непобежденным на профессиональном уровне.

Welcome Daniel Lapin!



Thrilled to have Ukrainian boxing sensation, Daniel Lapin, на борту как наш ambassador!



Его матерные шпильки, многочисленные шампиньоны, и unbeaten pro record make him true force в ring.



Stay tuned for his journey with Ready to Fight! pic.twitter.com/ZG0229NGJI — READY TO FIGHT (@RTFight_App) September 1, 2023

Следует отметить, что Даниэль Лапин выступал в качестве одного из главных спарринг-партнеров Александра Усика в подготовке к бою против Тайсона Фьюри.

Напомним, что для Лапина это была первая титульная защита. До этого он появлялся на ринге в конце августа 2023 года. Тогда украинец был сильнее Аро Шварца, завоевав пояс IBO Continental.

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