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Лапін переміг нокаутом чорногорця Скрієлі та здобув дев’яту перемогу на професійному ринзі

11 лютого 2024 17:33
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Лапін переміг нокаутом чорногорця Скрієлі та здобув дев’яту перемогу на професійному ринзі
Даніель Лапін. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український боксер та спаринг-партнер Олександра Усика — Даніель Лапін, чемпіон світу в напівважкій вазі за версією IBO Continental провів перший успішний захист титулу. Дев’яту перемогу на професійному ринзі він одержав над Альміром Скрієлі з Чорногорії.

Це була третя перемога нокаутом Лапіна, передає Новини.LIVE.

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Впродовж усього поєдинку український чемпіон виглядав сильніше за свого чорногорського опонента — 34-річний Скрієлі, для якого це був 19-й бій, побував у нокдауні вже в першому ж раунді. 

Все закінчилось у другому раунді

У другому раунді було ще 2 нокдауни. Після того, як претендент опинився на настилі втретє, суддя був змушений достроково завершити поєдинок та присудити перемогу 26-річному українцю, який залишається непереможеним на професійному рівні.

Варто зазначити, що Даніель Лапін виступав в якості одного з головних спаринг-партнерів Олександра Усика у підготовці до бою проти Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, що для Лапіна це був перший титульний захист. До цього він з'являвся на ринзі наприкінці серпня 2023 року. Тоді українець був сильніше за Аро Шварца, завоювавши пояс IBO Continental.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка у фехтуванні на шаблі Ольга Харлан вперше за чотири роки перемогла на етапі Кубка світу.

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Футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом і пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

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Олександр Усик
бокс
Бій Усик — Ф'юрі
Даниель Лапін

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