Лапін переміг нокаутом чорногорця Скрієлі та здобув дев’яту перемогу на професійному ринзі

Даніель Лапін. Фото: Reuters

Український боксер та спаринг-партнер Олександра Усика — Даніель Лапін, чемпіон світу в напівважкій вазі за версією IBO Continental провів перший успішний захист титулу. Дев’яту перемогу на професійному ринзі він одержав над Альміром Скрієлі з Чорногорії.

Це була третя перемога нокаутом Лапіна, передає Новини.LIVE.

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Впродовж усього поєдинку український чемпіон виглядав сильніше за свого чорногорського опонента — 34-річний Скрієлі, для якого це був 19-й бій, побував у нокдауні вже в першому ж раунді.

Все закінчилось у другому раунді

У другому раунді було ще 2 нокдауни. Після того, як претендент опинився на настилі втретє, суддя був змушений достроково завершити поєдинок та присудити перемогу 26-річному українцю, який залишається непереможеним на професійному рівні.

Welcome Daniel Lapin!



Thrilled to have the Ukrainian boxing sensation, Daniel Lapin, on board as our ambassador!



His masterful skills, numerous championships, and unbeaten pro record make him a true force in the ring.



Stay tuned for his journey with Ready to Fight! pic.twitter.com/ZG0229NGJI — READY TO FIGHT (@RTFight_App) September 1, 2023

Варто зазначити, що Даніель Лапін виступав в якості одного з головних спаринг-партнерів Олександра Усика у підготовці до бою проти Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, що для Лапіна це був перший титульний захист. До цього він з'являвся на ринзі наприкінці серпня 2023 року. Тоді українець був сильніше за Аро Шварца, завоювавши пояс IBO Continental.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка у фехтуванні на шаблі Ольга Харлан вперше за чотири роки перемогла на етапі Кубка світу.

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