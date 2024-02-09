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Климас объяснил, почему назвал Фьюри трусом, и рассказал о страхе Тайсона

9 февраля 2024 20:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Климас объяснил, почему назвал Фьюри трусом, и рассказал о страхе Тайсона
Тайсон Фьюри в своем особняке. Фото: instagram.com/tysonfury/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас прокомментировал недавний диалог с Тайсоном Фьюри. Он раскрыл смысл своего высказывания, которое не понравилось британскому спортсмену. 

Фьюри рассердился, когда подумал, что его назвали трусом, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing News

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Александр Усик и Тайсон Фьюри должны были встретиться на ринге 17 февраля в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Однако из-за травмы британца поединок пришлось перенести на 18 мая 2024 года. 

Эгис Климас
Климас отвечает на вопрос о сопернике Усика. Скриншот YouTube

После этого Усик и Фьюри созвонились по видео и обсудили ситуацию. Вместе со спортсменами в кадре присутствовали их представители. На стороне украинца оказался его менеджер Эгис Климас. В какой-то момент Тайсону показалось, что его оскорбили и назвали трусом. Фьюри вышел из себя, а Климас посчитал необходимым прояснить ситуацию. 

Что Климас думает про Фьюри 

Менеджер Александра Усика рассказал, что не собирался называть Тайсона Фьюри трусом. По мнению менеджера, это заявление не соответствует действительности. Эгис Климас назвал британца профессиональным и опытным боксером, который просто не может никого бояться. 

"В этой категории есть несколько боксеров, которые действительно боятся выходить на ринг. Я знаю их имена. Но к Фьюри это не относится. Он не боится. Это большой боец, который ждет боя с соперником, который уступает ему в габаритах. Но у него есть страх поражения. Он боится проиграть Усику", — объяснил Эгис Климас. 

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Александр Усик
бокс
Тайсон Фьюри
Эгис Климас
Бой Усик — Фьюрі

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