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Клімас пояснив, чому назвав Ф'юрі боягузом, і розповів про страх Тайсона

9 лютого 2024 20:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клімас пояснив, чому назвав Ф'юрі боягузом, і розповів про страх Тайсона
Тайсон Ф'юрі у своєму особняку. Фото: instagram.com/tysonfury/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Клімас прокоментував нещодавній діалог із Тайсоном Ф'юрі. Він розкрив зміст свого висловлювання, який не сподобався британському спортсмену.

Ф'юрі розсердився, коли подумав, що його назвали боягузом, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Boxing News.

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Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі мали зустрітися на рингу 17 лютого в бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі. Проте через травму британця поєдинок довелося перенести на 18 травня 2024 року.

Егіс Клімас
Клімас відповідає на запитання про суперника Усика. Скриншот YouTube

Після цього Усик і Ф'юрі зателефонували відео та обговорили ситуацію. Разом зі спортсменами у кадрі були присутні їхні представники. На боці українця опинився його менеджер Егіс Клімас. У якийсь момент Тайсону здалося, що його образили й назвали боягузом. Ф'юрі вийшов із себе, а Клімас вважав за необхідне прояснити ситуацію.

Що Клімас думає про Ф'юрі

Менеджер Олександра Усика розповів, що не збирався називати Тайсона Ф'юрі боягузом. На думку менеджера, ця заява не відповідає дійсності. Егіс Клімас назвав британця професійним та досвідченим боксером, який просто не може нікого боятися.

"У цій категорії є кілька боксерів, які дійсно бояться виходити на ринг. Я знаю їхні імена. Але до Ф'юрі це не відноситься. Він не боїться. Це великий боєць, який чекає на бой з суперником, який поступається йому в габаритах. Але у нього є страх поразки. Він боїться програти Усику", — пояснив Егіс Клімас.

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спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Егіс Клімас
Бій Усик — Ф'юрі

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