Кто заменит Фьюри в бою с Усиком 18 мая
Стало известно, кто может заменить британца Тайсона Фьюри в бою с украинским боксером Александром Усиком 18 мая в случае, если "Цыганский король" снова даст заднюю. В ринг с украинцем может выйти Филипп Хргович.
Об этом в интервью Mirror сообщил менеджер и член тренерского штаба чемпиона мира Сергей Лапин, передает Новини.LIVE.
"Я надеюсь, что Усик получит возможность свести счеты с Фьюри 18 мая. Но если Тайсон продолжит бегать, то у нас в контракте прописано условие, что его заменит Филипп Хргович", — сказал Лапин.
"Бегунок" Фьюри
Из условий этого контракта можно заключить, что сторона украинца и организаторы уже не доверяют вертлявому Фьюри. Он, кстати, уже не впервые отказывается и делает все, чтобы не выходить в ринг с Усиком, последние несколько лет.
WE HAVE A NEW DATE MAY 18th,— TYSON FURY (@Tyson_Fury) February 3, 2024
cant wait to smash the rabbit.
massive respect to my brother @Turki_alalshikh the biggest fight of the century. Its always about the GK TYSON FURY ROLLES ON 😜🙏 pic.twitter.com/BQtKkKHWuN
"Хргович — это запасной соперник, поэтому вечер бокса состоится, независимо от того, выйдет ли Фьюри на бой. Это также подтвердил Его Величество Турки Аль аш-Шейх", — добавил менеджер.
Бой Усика против Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.
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