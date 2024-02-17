Хто замінить Ф’юрі у бою з Усиком 18 травня

Тайсон Ф'юрі. Фото: Twitter/Turki_alalshikh

Стало відомо, хто може замінити британця Тайсона Ф’юрі у бою з українським боксером Олександром Усиком 18 травня у разі, якщо "Циганський король" знову дасть задню. У ринг з українцем може вийти Філіп Хрговіч.

Про це в інтерв'ю для Mirror повідомив менеджер і член тренерського штабу чемпіона світу Сергій Лапін, передає Новини.LIVE.

"Я сподіваюся, що Усик отримає можливість звести рахунки з Ф'юрі 18 травня. Але якщо Тайсон продовжить бігати, то у нас у контракті прописана умова, що його замінить Філіп Хрговіч", — сказав Лапін.

"Бігунок" Ф'юрі

З умов цього контракту можна зробити висновок, що сторона українця та організатори вже не довіряють вертлявому Ф’юрі. Він, до речі, вже не вперше відмовляється та робить все, щоб не виходити в ринг з Усиком, останні кілька років.

WE HAVE A NEW DATE MAY 18th,

cant wait to smash the rabbit.

massive respect to my brother @Turki_alalshikh the biggest fight of the century. Its always about the GK TYSON FURY ROLLES ON 😜🙏 pic.twitter.com/BQtKkKHWuN — TYSON FURY (@Tyson_Fury) February 3, 2024

"Хрговіч — це запасний суперник, тому вечір боксу відбудеться, попри те, чи вийде Ф'юрі на бій. Це також підтвердив Його Величність Туркі Аль аш-Шейх", — додав менеджер.

Бій Усика проти Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді у саудівській Аравії.

Нагадаємо, Олександр Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби.

Судаков іде із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця.

У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma.

Вже влітку Циганков змінить клуб, Довбик може залишитися у "Жироні".

"Реал" приготував Луніну нову роль у команді.

"Барселона" обрала нового тренера — тривають переговори.