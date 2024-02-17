Хто замінить Ф’юрі у бою з Усиком 18 травня
Стало відомо, хто може замінити британця Тайсона Ф’юрі у бою з українським боксером Олександром Усиком 18 травня у разі, якщо "Циганський король" знову дасть задню. У ринг з українцем може вийти Філіп Хрговіч.
Про це в інтерв'ю для Mirror повідомив менеджер і член тренерського штабу чемпіона світу Сергій Лапін, передає Новини.LIVE.
"Я сподіваюся, що Усик отримає можливість звести рахунки з Ф'юрі 18 травня. Але якщо Тайсон продовжить бігати, то у нас у контракті прописана умова, що його замінить Філіп Хрговіч", — сказав Лапін.
"Бігунок" Ф'юрі
З умов цього контракту можна зробити висновок, що сторона українця та організатори вже не довіряють вертлявому Ф’юрі. Він, до речі, вже не вперше відмовляється та робить все, щоб не виходити в ринг з Усиком, останні кілька років.
WE HAVE A NEW DATE MAY 18th,— TYSON FURY (@Tyson_Fury) February 3, 2024
cant wait to smash the rabbit.
massive respect to my brother @Turki_alalshikh the biggest fight of the century. Its always about the GK TYSON FURY ROLLES ON 😜🙏 pic.twitter.com/BQtKkKHWuN
"Хрговіч — це запасний суперник, тому вечір боксу відбудеться, попри те, чи вийде Ф'юрі на бій. Це також підтвердив Його Величність Туркі Аль аш-Шейх", — додав менеджер.
Бій Усика проти Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді у саудівській Аравії.
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