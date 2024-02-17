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Хто замінить Ф’юрі у бою з Усиком 18 травня

17 лютого 2024 17:01
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Хто замінить Ф’юрі у бою з Усиком 18 травня
Тайсон Ф'юрі. Фото: Twitter/Turki_alalshikh
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Стало відомо, хто може замінити британця Тайсона Ф’юрі у бою з українським боксером Олександром Усиком 18 травня у разі, якщо "Циганський король" знову дасть задню. У ринг з українцем може вийти Філіп Хрговіч.

Про це в інтерв'ю для Mirror повідомив менеджер і член тренерського штабу чемпіона світу Сергій Лапін, передає Новини.LIVE.

"Я сподіваюся, що Усик отримає можливість звести рахунки з Ф'юрі 18 травня. Але якщо Тайсон продовжить бігати, то у нас у контракті прописана умова, що його замінить Філіп Хрговіч", — сказав Лапін.

"Бігунок" Ф'юрі

З умов цього контракту можна зробити висновок, що сторона українця та організатори вже не довіряють вертлявому Ф’юрі. Він, до речі, вже не вперше відмовляється та робить все, щоб не виходити в ринг з Усиком, останні кілька років. 

"Хрговіч — це запасний суперник, тому вечір боксу відбудеться, попри те, чи вийде Ф'юрі на бій. Це також підтвердив Його Величність Туркі Аль аш-Шейх", — додав менеджер.

Бій Усика проти Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді у саудівській Аравії.

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Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Філіп Хргович
Бій Усик — Ф'юрі
Бій Усик — Хргович

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