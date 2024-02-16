Фьюри получил травму после неудачной шутки над соперником

Тайсон Фьюри отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Британский чемпион Тайсон Фьюри перенес бой с Александром Усиком из-за травмы головы. Боксер получил рассечение во время тренировочного поединка.

Стало известно, кто и как нанес травму Тайсону Фьюри, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Фьюри отказался провести бой с Усиком 17 февраля, как было изначально запланировано. Вместо этого поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе состоится в мае 2024 года.

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: скриншот YouTube

Как Фьюри получил травму

Оказалось, что повреждение Тайсону нанес 33-летний хорватский боксер Агрон Смакичи (19-2, 17 КО). Он и раскрыл детали спарринга, в котором Фьюри получил рассечение брови.

Британский спортсмен специально подбирал на спарринги соперников, которые похожи на Александра Усика по размерам и тактике ведения боя. Тайсон Фьюри настолько вошел в роль, что начал оскорблять Агрона Смакичи еще до поединка.

"Это не разозлило меня, но заставило подойти к спаррингу более серьезно. Я решил продемонстрировать Тайсону все, на что способен. Но бой был "чистым", я не хотел его травмировать. Удар локтем получился случайным. После поединка Фьюри похвалил меня и сказал, что это был прекрасный бой", — рассказал хорватский боксер.

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