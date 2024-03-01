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Хейни назвал следующих соперников — есть ли среди них Ломаченко

1 марта 2024 22:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Хейни назвал следующих соперников — есть ли среди них Ломаченко
Девин Хэйни. Фото: Twitter/omarr2k
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни рассказал с кем он хочет провести поединки после боя с Райаном Гарсией. Есть ли в этом списке его бывший соперник украинец Василий Ломаченко.

Список потенциальных соперников Хейни, в материале Новини.LIVE.

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"Я бы сказал Тео, я бы сказал Марио Барриос - я хотел бы подраться с ним в полусреднем весе. Кто-то еще, дайте подумать. Ой, я забыл о Танке. , а потом посмотрим", — сказал Хейни.

А вот Ломаченко не вошел в список следующих соперников Дэвина Хэйни.

Напомним, что поединок между Хейни и Гарсией за звание чемпиона WBC в первом полусреднем весе состоится 20 апреля в Нью-Йорке, США.

Начало трилогии с Гарсией

Промоутер Оскар Де Ла Хойя прогнозирует, что поединок Дэвина Хейни и Райана Гарсии, который состоится 20 апреля, соберет 1,5 миллиона зрителей на DAZN PPV.

"1,5 миллиона pay-per-view было бы здорово. Это начало, возможно, трилогии. Думаю, так оно и будет. Кто знает, возможно, они сразятся пять или шесть раз, как в любителях. Они действительно ненавидят одно одного, у них действительно есть неприязнь друг к другу. Я говорю Райану и Дэвину: "Вы должны доказать это на ринге. Вы говорите всю эту чушь за пределами ринга. Докажите это на ринге. Оба ребята будут в отличной форме, без оговорок. Это будет равное сражение, продолжение их шести поединков в любителях", — сказал Де Ла Хойя.

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Василий Ломаченко
Девин Хейни
Бой Ломаченко — Хейни
Райан Гарсия

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