Хейні назвав наступних суперників — чи є серед них Ломаченко

Девін Хейні. Фото: Twitter/omarr2k

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні розповів з ким він хоче провести поєдинки після бою з Райаном Гарсією. Чи є в цьому списку його колишній суперник українець Василь Ломаченко.

Список потенційних суперників Хейні, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Я б сказав Тео, я б сказав Маріо Барріос — я хотів би побитися з ним у напівсередній вазі. Хтось ще, дайте подумати. Ой, я забув про Танку. Точно Танк. На цей момент я зосереджуюсь на Райані, способах підійти до нього, а потім подивимося", — сказав Хейні.

А ось Ломаченко не увійшов до списку наступних суперників Девіна Хейні.

So much for getting his ass Beat pic.twitter.com/hfM3OppM9P — Gas Fisher (@dankfather) March 1, 2024

Нагадаємо, що поєдинок між Хейні та Гарсією за звання чемпіона WBC у першій напівсередній вазі відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку, США.

Початок трилогії з Гарсією

Промоутер Оскар Де Ла Хойя прогнозує, що поєдинок Девіна Хейні та Раяна Гарсії, який відбудеться 20 квітня, збере 1,5 мільйона глядачів на DAZN PPV.

"1,5 мільйона pay-per-view було б здорово. Це початок, можливо, трилогії. Думаю, так воно і буде. Хто знає, можливо, вони битимуться п'ять або шість разів, як у любителях. Вони справді ненавидять одне одного, у них справді є неприязнь одне до одного. Я кажу Раяну і Девіну: "Ви повинні довести це на рингу. Ви говорите всю цю нісенітницю за межами рингу. Доведіть це на рингу. Обидва хлопці будуть у чудовій формі, без жодних застережень. Це буде рівний бій, продовження їхніх шести поєдинків в любителях", — сказав Де Ла Хойя.

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