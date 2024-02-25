Фьюри может не успеть восстановиться к бою с Усиком — тренер оценил рассечение

Тайсон Фьюри. Фото: Twitter/isleofmantoday

Роберт Гарсия, бывший тренер Энтони Джошуа, не уверен, что чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри восстановится к бою с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком. По его мнению, рассечение, которое получил британец, слишком глубоко.

Об этом специалист рассказал в комментарии Boxing Social, передает Новини.LIVE.

"Это отличный бой, потому что они будут биться за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Такого у нас уже давно не было, поэтому я взволнован из-за этого поединка", — говорит тренер.

Успеет ли рана зажить?

Гарсия оценил травму британца как довольно серьезную, и успеет ли рана зажить — еще большой вопрос.

"Я думаю, если после такого рассечения переносить бой на пару месяцев, то времени может оказаться недостаточно. На фотографиях, которые я видел, рассечение достаточно велико и глубоко. Поэтому я не знаю, заживет ли оно до мая. Но надеюсь, что мы увидим этот бой. Боксу нужен этот поединок, а тем более в супертяжелом весе. У нас давно не было абсолютного чемпиона. Я думаю, что нам нужен этот бой", — добавил Роберт.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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