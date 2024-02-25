Ф'юрі може не встигнути відновитися до бою з Усиком — тренер оцінив розсічення

Тайсон Ф'юрі. Фото: Twitter/isleofmantoday

Роберт Гарсія, колишній тренер Ентоні Джошуа, не впевнений, що чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі відновиться до бою з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком. За його думкою розсічення, яке отримав британець, надто глибоке.

Про це фахівець розповів у коментарі Boxing Social, передає Новини.LIVE.

"Це чудовий бій, тому що вони поб'ються за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Такого в нас уже давно не було, тому я схвильований через цей поєдинок", — каже тренер.

Чи встигне рана загоїтися?

Гарсія оцінив травму британця як доволі серйозну, і чи встигне рана загоїтися — ще велике питання.

"Я думаю, якщо після такого розсічення переносити бій на пару місяців, то часу може виявитися недостатньо. На фотографіях, які я бачив, розсічення досить велике і глибоке. Тому я не знаю, чи заживе воно до травня. Але сподіваюся, що ми побачимо цей бій. Боксу потрібен цей поєдинок, а тим паче — суперважкій вазі. У нас давно не було абсолютного чемпіона. Я думаю, що нам потрібен цей бій", — додав Роберт.

Нагадаємо, що бій Усика з Ф'юрі має відбутися 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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