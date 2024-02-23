У Фьюри назвали вероятного соперника Тайсона — это не Усик

Тайсон Фьюри с семьей. Фото: скриншот YouTube

Британский боксер Тайсон Фьюри получил предложение организовать новый бок со своим соотечественником Энтони Джошуа. Отец чемпиона по версии WBC Джон Фьюри прокомментировал эту возможность.

Поединок Джошуа с Фьюри может стать третьим противостоянием этих боксеров, напоминает DAZN.

Джон Фьюри поделился мнением о предстоящем бое Энтони Джошуа с бывшей звездой UFC Франсисом Нганну. "Эй Джей" уже дважды противостоял Тайсону Фьюри и мечтает снова выйти на ринг против "Цыганского барона".

Фьюри и Усик устроили шоу. Фото: instagram.com/tysonfury/

Новый бой Фьюри с Джошуа

Отец британского чемпиона допустил вероятность такого боя. Однако это станет возможным только после того, как Энтони Джошуа встретится на ринге с Франсисом Нганну, а сам Тайсон Фьюри сразится с Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Усик и Фьюри обсуждают предстоящий бой. Фото: instagram.com/tysonfury/

Также Джон Фьюри поделился мнением о предстоящем поединке Энтони Джошуа против Франсиса Нганну. Отец чемпиона мира считает, что "Эй Джея" ждет тяжелое испытание. Несмотря на то, что у Нганну почти нет опыта профессиональных боксерских боев, он является большим, обученным и опасным бойцом.

"У Нганну хватает мотивации и желания для того, чтобы уничтожить любого соперника. Этот парень очень верит в себя. Прекрасный, атлетичный боец, которого нельзя недооценивать. И Энтони Джошуа обязан его победить, чтобы претендовать на поединок с другими боксерами", — рассказал Джон Фьюри.

Бой Энтони Джошуа с Франсисом Нганну состоится в пятницу, восьмого марта, в Саудовской Аравии.

Напомним, Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

"Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб.

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизировать футболистов.

Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды.