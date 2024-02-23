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У Фьюри назвали вероятного соперника Тайсона — это не Усик

23 февраля 2024 09:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Фьюри назвали вероятного соперника Тайсона — это не Усик
Тайсон Фьюри с семьей. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Британский боксер Тайсон Фьюри получил предложение организовать новый бок со своим соотечественником Энтони Джошуа. Отец чемпиона по версии WBC Джон Фьюри прокомментировал эту возможность. 

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Джон Фьюри поделился мнением о предстоящем бое Энтони Джошуа с бывшей звездой UFC Франсисом Нганну. "Эй Джей" уже дважды противостоял Тайсону Фьюри и мечтает снова выйти на ринг против "Цыганского барона". 

Усик и Фьюри
Фьюри и Усик устроили шоу. Фото: instagram.com/tysonfury/

Новый бой Фьюри с Джошуа 

Отец британского чемпиона допустил вероятность такого боя. Однако это станет возможным только после того, как Энтони Джошуа встретится на ринге с Франсисом Нганну, а сам Тайсон Фьюри сразится с Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. 

Усик и Фьюри
Усик и Фьюри обсуждают предстоящий бой. Фото: instagram.com/tysonfury/

Также Джон Фьюри поделился мнением о предстоящем поединке Энтони Джошуа против Франсиса Нганну. Отец чемпиона мира считает, что "Эй Джея" ждет тяжелое испытание. Несмотря на то, что у Нганну почти нет опыта профессиональных боксерских боев, он является большим, обученным и опасным бойцом. 

"У Нганну хватает мотивации и желания для того, чтобы уничтожить любого соперника. Этот парень очень верит в себя. Прекрасный, атлетичный боец, которого нельзя недооценивать. И Энтони Джошуа обязан его победить, чтобы претендовать на поединок с другими боксерами", — рассказал Джон Фьюри. 

Бой Энтони Джошуа с Франсисом Нганну состоится в пятницу, восьмого марта, в Саудовской Аравии. 

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спорт
Александр Усик
бокс
Энтони Джошуа
Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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