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Федор Емельяненко признал, что в нем также течет украинская кровь

19 февраля 2024 09:18
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Агабекян Карен
редактор
Федор Емельяненко признал, что в нем также течет украинская кровь
Райан Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко. Фото: Lucas Noonan/Bellator MMA.
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легенда мирового MMA россиянин Федор Емельяненко высказался о своих корнях. Оказывается, в венах уроженца украинского Рубежного более чем две крови.

Емельяненко в комментарии росСМИ признал, что несмотря на любовь к "русскому миру", в нем есть украинские корни.

Федор Емельяненко о своем происхождении

По словам "Последнего императора", кроме российских и украинских, в нем также есть болгарские и немецкие корни.

"Какие у меня корни, помимо русских и украинских? Насколько я знаю, во мне течет болгарская и немецкая кровь. Бабушка по бабушке, наверное, немецкая. Но я русский человек. В основном во мне российская и украинская кровь", — заявил экс-боец.

В России Емельяненко построил политическую карьеру в союзе с руководством страны-агрессорки. При этом он считается любимым бойцом Владимира Путина.

Также украинские корни не мешают Федору поддерживать полномасштабное российское вторжение в Украину.

Напомним, в лондонском "Челси" разочарованы в Михаиле Мудрике и решили его продать.

Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал трансфер Килиана Мбаппе.

Георгий Судаков уходит из "Шахтера" — известный новый претендент на украинца.

Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и его жена Екатерина крестили дочь Марию в Киеве.

ММА
Федор Емельяненко
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