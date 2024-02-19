Федор Емельяненко признал, что в нем также течет украинская кровь
Легенда мирового MMA россиянин Федор Емельяненко высказался о своих корнях. Оказывается, в венах уроженца украинского Рубежного более чем две крови.
Емельяненко в комментарии росСМИ признал, что несмотря на любовь к "русскому миру", в нем есть украинские корни.
Федор Емельяненко о своем происхождении
По словам "Последнего императора", кроме российских и украинских, в нем также есть болгарские и немецкие корни.
"Какие у меня корни, помимо русских и украинских? Насколько я знаю, во мне течет болгарская и немецкая кровь. Бабушка по бабушке, наверное, немецкая. Но я русский человек. В основном во мне российская и украинская кровь", — заявил экс-боец.
В России Емельяненко построил политическую карьеру в союзе с руководством страны-агрессорки. При этом он считается любимым бойцом Владимира Путина.
Также украинские корни не мешают Федору поддерживать полномасштабное российское вторжение в Украину.
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