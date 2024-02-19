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Федір Ємельяненко визнав, що у ньому також тече українська кров

19 лютого 2024 09:18
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Агабекян Карен
редактор
Федір Ємельяненко визнав, що у ньому також тече українська кров
Райан Бейдер нокаутував Федора Ємельяненка. Фото: Lucas Noonan/Bellator MMA.
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Агабекян Карен
редактор

Легенда світового MMA росіянин Федір Ємельяненко висловився про своє коріння. Виявляється, у венах уродженця українського Рубіжного більше ніж дві крові.

Ємельяненко у коментарі росЗМІ визнав, що попри любов до "російського міру" у нього є українське коріння.

Федір Ємельяненко про своє походження

За словами "Останнього імператора", крім російських та українських, у ньому також є болгарське та німецьке коріння.

"Яке в мене коріння, крім російського та українського? Наскільки я знаю, в мені тече болгарська та німецька кров. Бабуся по бабці, напевно, німецька. Але я російська людина. Здебільшого в мені російська та українська кров", — заявив ексбоєць.

У Росії Ємельяненко збудував політичну кар'єру в союзі з керівництвом країни-агресорки. При цьому він вважається улюбленим бійцем Володимира Путіна.

Також українське коріння не заважає Федору підтримувати повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у лондонському "Челсі" розчаровані у Михайлові Мудрику й вирішили його продати.

Олександр Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті прокоментував трансфер Кіліана Мбаппе.

Георгій Судаков йде із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця.

Чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина хрестили доньку Марію у Києві.

ММА
Федір Ємельяненко
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