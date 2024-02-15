Экс-чемпион мира поместил Ломаченко в тройку лучших боксеров в истории

Василий Ломаченко. Фото: Top Rank

Бывший чемпион мира по боксу украинец Андрей Котельник считает Василия Ломаченко одним из лучших боксеров в истории. Поэтому, по его мнению, в украинском боксе "Ломе" нет равных.

Свое заявление Котельник сделал в комментарии Sport-express.ua.

Андрей Котельник. Фото: galinfo.com.ua

Самые сильные боксеры в истории

По словам Котельника, Ломаченко входит в тройку сильнейших боксеров в истории. Но если брать только лучших на текущий момент, то о Василии он не вспоминает.

"Боксеры современности? На первое поставлю Кроуфорда. Второе место — Наоя Иннуэ очень не плохой, непростой пацан. А третье — за Каннелло.

Если брать лучших в истории, то Флойд Мэйуэзер, Де Ла Хойя и… Давайте поставим Ломаченко. Зачем нам чужие?" — сказал Котельник.

При этом экс-чемпион отметил, что в топ-3 войдет Александр Усик, если победит Тайсона Фьюри.

Отметим, что 12 мая Ломаченко проведет сражение против австралийца Джорджа Камбососа за титул чемпиона мира по версии IBF.

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