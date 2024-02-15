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Экс-чемпион мира поместил Ломаченко в тройку лучших боксеров в истории

15 февраля 2024 19:41
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Агабекян Карен
редактор
Экс-чемпион мира поместил Ломаченко в тройку лучших боксеров в истории
Василий Ломаченко. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира по боксу украинец Андрей Котельник считает Василия Ломаченко одним из лучших боксеров в истории. Поэтому, по его мнению, в украинском боксе "Ломе" нет равных.

Свое заявление Котельник сделал в комментарии Sport-express.ua.

Андрей Котельник
Андрей Котельник. Фото: galinfo.com.ua

Самые сильные боксеры в истории

По словам Котельника, Ломаченко входит в тройку сильнейших боксеров в истории. Но если брать только лучших на текущий момент, то о Василии он не вспоминает.

"Боксеры современности? На первое поставлю Кроуфорда. Второе место — Наоя Иннуэ очень не плохой, непростой пацан. А третье — за Каннелло.

Если брать лучших в истории, то Флойд Мэйуэзер, Де Ла Хойя и… Давайте поставим Ломаченко. Зачем нам чужие?" — сказал Котельник.

При этом экс-чемпион отметил, что в топ-3 войдет Александр Усик, если победит Тайсона Фьюри.

Отметим, что 12 мая Ломаченко проведет сражение против австралийца Джорджа Камбососа за титул чемпиона мира по версии IBF.

Напомним, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из германских команд.

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