Эксчемпіон світу помістив Ломаченка до трійки кращих боксерів в історії

Василь Ломаченко. Фото: Top Rank

Колишній чемпіон світу з боксу українець Андрій Котельник вважає Василя Ломаченка одним з найкращих боксерів в історії. Тому, на його думку, в українському боксі "Ломі" немає рівних.

Свою заяву Котельник зробив в коментарі Sport-express.ua.

Андрій Котельник. Фото: galinfo.com.ua

Найсильніші боксери в історії

За словами Котельника, Ломаченко входить у трійку найсильніших боксерів в історії. Але, якщо брати лише найкращих на цю мить, то про Василя він не згадує.

"Боксери сучасності? На перше поставлю Кроуфорда. Друге місце — Наоя Інуе дуже не поганий, непростий пацан. А третє — за Канело.

Якщо брати кращих в історії, то Флойд Мейвезер, Де Ла Хойя і… Давайте поставимо Ломаченка. Навіщо нам чужі?" — сказав Котельник.

При цьому ексчемпіон зазначив, що у топ-3 увійде Олександр Усик, якщо переможе Тайсона Ф’юрі.

Зазначимо, що 12 травня Ломаченко проведе бій проти австралійця Джорджа Камбососа за титул чемпіона світу за версією IBF.

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