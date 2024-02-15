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Эксчемпіон світу помістив Ломаченка до трійки кращих боксерів в історії

15 лютого 2024 19:41
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Агабекян Карен
редактор
Эксчемпіон світу помістив Ломаченка до трійки кращих боксерів в історії
Василь Ломаченко. Фото: Top Rank
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон світу з боксу українець Андрій Котельник вважає Василя Ломаченка одним з найкращих боксерів в історії. Тому, на його думку, в українському боксі "Ломі" немає рівних.

Свою заяву Котельник зробив в коментарі Sport-express.ua.

Андрей Котельник
Андрій Котельник. Фото: galinfo.com.ua

Найсильніші боксери в історії

За словами Котельника, Ломаченко входить у трійку найсильніших боксерів в історії. Але, якщо брати лише найкращих на цю мить, то про Василя він не згадує.

"Боксери сучасності? На перше поставлю Кроуфорда. Друге місце — Наоя Інуе дуже не поганий, непростий пацан. А третє — за Канело.

Якщо брати кращих в історії, то Флойд Мейвезер, Де Ла Хойя і… Давайте поставимо Ломаченка. Навіщо нам чужі?" — сказав Котельник.

При цьому ексчемпіон зазначив, що у топ-3 увійде Олександр Усик, якщо переможе Тайсона Ф’юрі.

Зазначимо, що 12 травня Ломаченко проведе бій проти австралійця Джорджа Камбососа за титул чемпіона світу за версією IBF.

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бокс
Василь Ломаченко
професійний бокс
українські боксери

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