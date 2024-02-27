Бой Джошуа — Нганну — организаторы показали яркое промо в стиле игр 90-х

Постер к бою Джошуа — Нганну. Фото: скриншот

Поединок Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну получил свое промо-видео. Организаторы не пожалели средств на яркое видео.

Промо представили в виде культовой игры 90-х, сообщил портал Новини.LIVE.

Новое промо боя Джошуа — Нганну

Промо сделано в тематике культовой видеоигры Street Fighter, которая увидела мир в 1987-м году и стала культовой в 90-х.

Отметим, что поединок состоится 8 марта в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

Джошуа за свою карьеру дважды становился объединенным чемпионом мира, но в третий раз это не смог сделать из-за поражения в реванше с Александром Усиком. Энтони выиграл 27 боев, 24 нокаутом, и имеет три поражения, два из которых от Усика.

Нганну стал популярным как боец ММА, выиграл титул в тяжелом весе и стал рекордсменом по силе удара в единоборствах. В смешанных единоборствах у него 17 побед и три поражения. В 2023-м году Фрэнсис покинул UFC и пришел в бокс, где, хоть и проиграл Тайсону Фьюри, но бой был равным и он отправил чемпиона мира в нокдаун.

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