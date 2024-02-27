Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow Бой Джошуа — Нганну — организаторы показали яркое промо в стиле игр 90-х arrow

Бой Джошуа — Нганну — организаторы показали яркое промо в стиле игр 90-х

27 февраля 2024 22:33
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бой Джошуа — Нганну — организаторы показали яркое промо в стиле игр 90-х
Постер к бою Джошуа — Нганну. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поединок Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну получил свое промо-видео. Организаторы не пожалели средств на яркое видео.

Промо представили в виде культовой игры 90-х, сообщил портал Новини.LIVE.

Новое промо боя Джошуа — Нганну

Промо сделано в тематике культовой видеоигры Street Fighter, которая увидела мир в 1987-м году и стала культовой в 90-х.

Отметим, что поединок состоится 8 марта в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

Джошуа за свою карьеру дважды становился объединенным чемпионом мира, но в третий раз это не смог сделать из-за поражения в реванше с Александром Усиком. Энтони выиграл 27 боев, 24 нокаутом, и имеет три поражения, два из которых от Усика.

Нганну стал популярным как боец ММА, выиграл титул в тяжелом весе и стал рекордсменом по силе удара в единоборствах. В смешанных единоборствах у него 17 побед и три поражения. В 2023-м году Фрэнсис покинул UFC и пришел в бокс, где, хоть и проиграл Тайсону Фьюри, но бой был равным и он отправил чемпиона мира в нокдаун.

Напомним, донецкий "Шахтер" может сменить тренера — кто возглавит команду.

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Де Брюйне решил, в каком клубе продолжит карьеру.

Хаби Алонсо назвал клуб, в котором хочет работать после "Байера". 

Экс-футболист "Динамо" рассказал, почему не верит в Шовковского.

бокс
Энтони Джошуа
Фрэнсис Нганну
супертяжелый вес
профессиональный бокс
Джошуа — Нганну

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Актуальное по теме