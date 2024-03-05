Джошуа рассказал, кого хочет увидеть со сломанной челюстью после боя Усик — Фьюри

Энтони Джошуа проведет бой с Нганну. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Бывший двукратный объединенный чемпион супертяжелого веса Энтони Джошуа ждет поединка за абсолютное чемпионство между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Это потому, что он может стать следующим соперником одного из них.

Об этом Джошуа сообщил в интервью DAZN перед своим боем с Фрэнсисом Нганну.

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За кого будет болеть Джошуа

По словам Джошуа, он будет болеть за Усика, поскольку у него плохие отношения с Фьюри.

Ранее Тайсон не единожды оскорблял Энтони, но так и не принял поединок с ним. Поэтому Джошуа хочет, чтобы Усик сломал Фьюри челюсть и тот замолк.

"Не хочу фокусироваться на этом, но знаю, что вопросы будут. Не считайте меня ненавистником, но я не уважаю Фьюри за излишние слова. Его болтовня мешает, и я хочу, чтобы ему сломали челюсть", — сказал Джошуа.

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 мая. Джошуа же следующий бой против Нганну проведет 8 марта. Оба боя пройдут в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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