Джошуа рассказал, кого хочет увидеть со сломанной челюстью после боя Усик — Фьюри
Бывший двукратный объединенный чемпион супертяжелого веса Энтони Джошуа ждет поединка за абсолютное чемпионство между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Это потому, что он может стать следующим соперником одного из них.
Об этом Джошуа сообщил в интервью DAZN перед своим боем с Фрэнсисом Нганну.
За кого будет болеть Джошуа
По словам Джошуа, он будет болеть за Усика, поскольку у него плохие отношения с Фьюри.
Ранее Тайсон не единожды оскорблял Энтони, но так и не принял поединок с ним. Поэтому Джошуа хочет, чтобы Усик сломал Фьюри челюсть и тот замолк.
"Не хочу фокусироваться на этом, но знаю, что вопросы будут. Не считайте меня ненавистником, но я не уважаю Фьюри за излишние слова. Его болтовня мешает, и я хочу, чтобы ему сломали челюсть", — сказал Джошуа.
Поединок Усика и Фьюри состоится 17 мая. Джошуа же следующий бой против Нганну проведет 8 марта. Оба боя пройдут в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.
Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока.
Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.
Вслед за Павелко из СИЗО выпустили серого кардинала УАФ Записоцкого.
Читайте Новини.LIVE!