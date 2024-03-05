Джошуа розповів, кого хоче побачити зі зламаною щелепою після бою Усик — Ф'юрі

Ентоні Джошуа проведе бій із Нганну. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Колишній дворазовий об'єднаний чемпіон суперважкої ваги Ентоні Джошуа чекає на поєдинок за абсолютне чемпіонство між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Це тому, що — він може стати наступним суперником одного з них.

Про це Джошуа повідомив в інтерв'ю DAZN перед своїм боєм із Френсісом Нганну.

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За кого вболіватиме Джошуа

За словами Джошуа, він вболіватиме за Усика, оскільки має погані стосунки з Ф'юрі.

Раніше Тайсон не раз ображав Ентоні, але так і не прийняв поєдинок з ним. Тому Джошуа хоче, щоб Усик зламав Ф'юрі щелепу і той замовк.

"Не хочу фокусуватися на цьому, але знаю, що питання будуть. Не вважайте мене ненависником, але я не поважаю Ф'юрі за зайві слова. Його балаканина заважає, і я хочу, щоб йому зламали щелепу", — сказав Джошуа.

Поєдинок Усика та Ф'юрі відбудеться 17 травня. Джошуа наступний бій проти Нганну проведе 8 березня. Обидва поєдинки пройдуть в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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