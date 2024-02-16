Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow Боксера Малинкина после исчезновения в Коломне нашли мертвым во Львове arrow

Боксера Малинкина после исчезновения в Коломне нашли мертвым во Львове

16 февраля 2024 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Боксера Малинкина после исчезновения в Коломне нашли мертвым во Львове
Назар Малинкин. Фото: Национальная полиция
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

16-летнего украинского боксера Назара Малинкина, пропавшего в Коломне еще неделю назад, нашли мертвым. Тело молодого спортсмена обнаружили во Львове.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передают Новини.LIVE.

Вице-чемпиона Украины по боксу среди юниоров Назария Малинкина обнаружили без признаков жизни, после исчезновения и с 7 февраля он не выходил на связь с родственниками и друзьями. Тело 16-летнего спортсмена было найдено во Львове и направлено на экспертизу.

Загадочные обстоятельства смерти боксера

Следователи осуществляют досудебное расследование по ст. 115 с отметкой "Самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Малинкин выступал в весовой категории до 51 кг и был призером чемпионата Украины среди молодежи-2023 и победителем турнира Кужельного-2023.

Напомним, украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может продолжить карьеру в одной из немецких команд. 

Лука Модрич летом уйдет из "Реала" — хорват уже выбрал новый клуб. 

Лондонский "Арсенал" отказал Мбаппе ради звезды чемпионата Испании. 

"Челси" готовит усиление, которое вернет клубу чемпионство.

В Москве спортсмены избили "главу федерации бокса ДНР" — произошла перестрелка.

смерть
Львов
полиция
Ивано-Франковская область
бокс
самоубийство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме