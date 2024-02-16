Боксера Малинкина после исчезновения в Коломне нашли мертвым во Львове

Назар Малинкин. Фото: Национальная полиция

16-летнего украинского боксера Назара Малинкина, пропавшего в Коломне еще неделю назад, нашли мертвым. Тело молодого спортсмена обнаружили во Львове.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передают Новини.LIVE.

Вице-чемпиона Украины по боксу среди юниоров Назария Малинкина обнаружили без признаков жизни, после исчезновения и с 7 февраля он не выходил на связь с родственниками и друзьями. Тело 16-летнего спортсмена было найдено во Львове и направлено на экспертизу.

Загадочные обстоятельства смерти боксера

Следователи осуществляют досудебное расследование по ст. 115 с отметкой "Самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Малинкин выступал в весовой категории до 51 кг и был призером чемпионата Украины среди молодежи-2023 и победителем турнира Кужельного-2023.

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