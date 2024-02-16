Боксера Малінкіна після зникнення у Коломиї знайшли мертвим у Львові

Назар Малінкін. Фото: Національна поліція

16-річного українського боксера Назара Малінкіна, який зник у Коломиї ще тиждень тому, знайшли мертвим. Тіло молодого спортсмена знайшли у Львові.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає Новини.LIVE.

Віцечемпіона України з боксу серед юніорів Назарія Малінкіна виявили без ознак життя після того, як він зник і з 7 лютого не виходив на зв'язок із родичами та друзями. Тіло 16-річного спортсмена було знайдено у Львові та направлено на експертизу.

Загадкові обставини смерті боксера

Слідчі здійснюють досудове розслідування за ст. 115 з позначкою "Самогубство" Кримінального кодексу України.

Малінкін виступав у ваговій категорії до 51 кг та був призером чемпіонату України серед молоді-2023 та переможцем турніру Кужельного-2023.

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