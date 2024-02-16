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Боксера Малінкіна після зникнення у Коломиї знайшли мертвим у Львові

16 лютого 2024 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Боксера Малінкіна після зникнення у Коломиї знайшли мертвим у Львові
Назар Малінкін. Фото: Національна поліція
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

16-річного українського боксера Назара Малінкіна, який зник у Коломиї ще тиждень тому, знайшли мертвим. Тіло молодого спортсмена знайшли у Львові.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає Новини.LIVE. 

Віцечемпіона України з боксу серед юніорів Назарія Малінкіна виявили без ознак життя після того, як він зник і з 7 лютого не виходив на зв'язок із родичами та друзями. Тіло 16-річного спортсмена було знайдено у Львові та направлено на експертизу.

Загадкові обставини смерті боксера

Слідчі здійснюють досудове розслідування за ст. 115 з позначкою "Самогубство" Кримінального кодексу України. 

Малінкін виступав у ваговій категорії до 51 кг та був призером чемпіонату України серед молоді-2023 та переможцем турніру Кужельного-2023.

Нагадаємо, український захисник "Евертона" Віталій Миколенко може продовжити кар'єру в одній із німецьких команд.

Лука Модріч влітку піде з "Реала" — хорват уже вибрав новий клуб.

Лондонський "Арсенал" відмовив Мбаппе заради зірки чемпіонату Іспанії.

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У Москві спортсмени побили "главу федерації боксу "ДНР" — сталася стрілянина.

смерть
Львів
поліція
Івано-Франківська область
бокс
самогубство

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