Боксера Малінкіна після зникнення у Коломиї знайшли мертвим у Львові
16-річного українського боксера Назара Малінкіна, який зник у Коломиї ще тиждень тому, знайшли мертвим. Тіло молодого спортсмена знайшли у Львові.
Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає Новини.LIVE.
Віцечемпіона України з боксу серед юніорів Назарія Малінкіна виявили без ознак життя після того, як він зник і з 7 лютого не виходив на зв'язок із родичами та друзями. Тіло 16-річного спортсмена було знайдено у Львові та направлено на експертизу.
Загадкові обставини смерті боксера
Слідчі здійснюють досудове розслідування за ст. 115 з позначкою "Самогубство" Кримінального кодексу України.
Малінкін виступав у ваговій категорії до 51 кг та був призером чемпіонату України серед молоді-2023 та переможцем турніру Кужельного-2023.
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