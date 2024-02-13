Украина выиграла шесть медалей на престижном европейском турнире
В Софии (Болгария) прошел престижный турнир по боксу Кубок Странджа. Среди участников была сборная Украины.
Сине-желтые не смогли привезти лидеров команды, но взяли шесть медалей, сообщили в ФБУ.
Успешное выступление Украины
Прошедший Кубок Странджа стал юбилейным 75-м в истории турнира. На этот раз сборная Украины без Александра Хижняка выиграла шесть медалей — 1 золотая, 2 серебряные и 3 бронзовые.
Единственную медаль наивысшей пробы выиграл Богдан Толмачев в весовой категории до 86 кг. В финале он победил партнера по сборной Украины Павла Мичковского.
Серебро, кроме Мичковского, также выиграла Татьяна Довгаль в весовой категории до 60 кг.
Бронзовые медалидостались Айдеру Абдураммову из 57 кг, Ярославу Харцизу из 63,5 кг и Василию Ткачуку — свыше 92 кг.
Отметим, что на текущий момент у сборной Украины по боксу одна олимпийская лицензия, которую выиграл Хижняк. Возможности взять другие лицензии появятся незадолго до ОТ-2024 в Париже.
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