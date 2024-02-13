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Украина выиграла шесть медалей на престижном европейском турнире

13 февраля 2024 13:33
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Агабекян Карен
редактор
Украина выиграла шесть медалей на престижном европейском турнире
Богдан Толмачев в победном финале. Фото: ФБУ
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Агабекян Карен
редактор

В Софии (Болгария) прошел престижный турнир по боксу Кубок Странджа. Среди участников была сборная Украины.

Сине-желтые не смогли привезти лидеров команды, но взяли шесть медалей, сообщили в ФБУ.

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Единственный золотой медалист от Украины Богдан Толмачов. Фото: ФБУ

Успешное выступление Украины

Прошедший Кубок Странджа стал юбилейным 75-м в истории турнира. На этот раз сборная Украины без Александра Хижняка выиграла шесть медалей — 1 золотая, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Единственную медаль наивысшей пробы выиграл Богдан Толмачев в весовой категории до 86 кг. В финале он победил партнера по сборной Украины Павла Мичковского.

Серебро, кроме Мичковского, также выиграла Татьяна Довгаль в весовой категории до 60 кг.

Бронзовые медалидостались Айдеру Абдураммову из 57 кг, Ярославу Харцизу из 63,5 кг и Василию Ткачуку — свыше 92 кг.

Отметим, что на текущий момент у сборной Украины по боксу одна олимпийская лицензия, которую выиграл Хижняк. Возможности взять другие лицензии появятся незадолго до ОТ-2024 в Париже.

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