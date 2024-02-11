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Усик не зміг отримати футболку Залужного за 50 тисяч доларів

11 лютого 2024 19:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик не зміг отримати футболку Залужного за 50 тисяч доларів
Український боксер Олександр Усик. Фото: сторінка Усика в Instagram
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версією WBA, IBF, WBO у надважкій вазі Олександр Усик став учасником аукціону. На ньому розігрували іменну футболку київського "Динамо" з автографом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Аукціон відбувся на сторінці в Instagram тренера Дениса Беринчика Єгора Голуба.

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На аукціоні вибухнула боротьба, одним з учасників якої став Усик. Олександр зробив ставку у 50 тисяч доларів. Ставка була величезною, але її перебили.

Користувач Instagram з ніком olexandr_0303 зробив переможну ставку у розмірі 55 тисяч доларів.

За підсумками аукціону Голуб повідомив, що йому на рахунок надійшла необхідна сума, яку витратить на благодійність, перевівши її двом благодійним фондам.

Зазначимо, що раніше Усик повернувся до Києва з тренувального збору в Іспанії. Насамперед Олександр побачив новонароджену дочку. Загалом у чемпіона четверо дітей, з яких дві дівчинки.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка у фехтуванні із шаблею Ольга Харлан вперше за чотири роки перемогла на етапі Кубка світу.

Наступного літа Анатолій Трубін може піти з "Бенфіки" до іншого відомого клубу.

Захисник київського "Динамо" зазнав серйозної травми в товариському матчі.

Футболіст київського "Динамо" Жерсон Родрігес вирішив не повертатися в Україну і знову скористався анексом і пішов у безкоштовну оренду. У першому матчі за нову команду він зробив 1+1.

Український футболіст ухвалив російське громадянство і гратиме в окупованому Криму.

Олександр Усик
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