Усик не зміг отримати футболку Залужного за 50 тисяч доларів

Український боксер Олександр Усик. Фото: сторінка Усика в Instagram

Чемпіон світу за версією WBA, IBF, WBO у надважкій вазі Олександр Усик став учасником аукціону. На ньому розігрували іменну футболку київського "Динамо" з автографом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Аукціон відбувся на сторінці в Instagram тренера Дениса Беринчика Єгора Голуба.

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На аукціоні вибухнула боротьба, одним з учасників якої став Усик. Олександр зробив ставку у 50 тисяч доларів. Ставка була величезною, але її перебили.

Користувач Instagram з ніком olexandr_0303 зробив переможну ставку у розмірі 55 тисяч доларів.

За підсумками аукціону Голуб повідомив, що йому на рахунок надійшла необхідна сума, яку витратить на благодійність, перевівши її двом благодійним фондам.

Зазначимо, що раніше Усик повернувся до Києва з тренувального збору в Іспанії. Насамперед Олександр побачив новонароджену дочку. Загалом у чемпіона четверо дітей, з яких дві дівчинки.

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