Бой Хэйни — Гарсия получил новое место проведения и королевский постер

Райан Гарсия — Дэвин Хэйни. Фото: скриншот

Произошли изменения в организации поединка чемпиона мира по версии WBC в суперлегком весе Дэвина Хэйни и звездного Райана Гарсии. Бой перенесли в другой город.

Также организаторы представили публике новый постер, передает портал Boxing News 24.

Постер к поединку Хэйни — Гарсия. Фото: Matchroom

Новое место проведения боя Хэйни — Гарсия

Поединок Хэйни против Гарсии изначально планировали провести 20 апреля в Лас-Вегасе. Однако его перенесли в Нью-Йорк на ту же дату.

Бой возглавит большой вечер бокса в "Барклейс Центре" в Бруклине.

Также организаторы показали новый постер, тематикой которого стал трон и корона. Вероятно, это отсылка к прозвищу Райана Гарсии — "Король".

Хэйни был абсолютным чемпионом мира в легком весе, но в декабре 2023-го поднялся в суперлегкий дивизион и победил чемпиона Реджиса Прогрейса.

Гарсия также боксировал в легком весе пока не проиграл Джервонте Дэвису. Поднявшись в более тяжелый дивизион, он досрочно победил Оскара Дуарте.

Хэйни за свою карьеру выиграл 31 бой, 15 досрочно. Девин побеждал таких оппонентов как Василий Ломаченко и Джордж Камбосос.

Гарсия выиграл 24 боя, 20 нокаутами, и один проиграл.

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