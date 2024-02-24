Бій Хейні — Гарсія отримав нове місце проведення та королівський постер

Райан Гарсія — Девін Хейні. Фото: скріншот

Відбулися зміни в організації поєдинку чемпіона світу за версією WBC у суперлегкій вазі Девіна Хейні та зіркового Райана Гарсії. Бій перенесли до іншого міста.

Також організатори представили публіці новий постер, повідомляє портал Boxing News 24.

Постер до поєдинку Хейні – Гарсія. Фото: Matchroom

Нове місце проведення бою Хейні — Гарсія

Поєдинок Хейні проти Гарсії спочатку планували провести 20 квітня у Лас-Вегасі. Однак його перенесли до Нью-Йорка на ту ж дату.

Бій очолить великий вечір боксу у "Барклейс Центрі" у Брукліні.

Також організатори показали новий постер, тематикою якого став трон та корона. Ймовірно, це відсилка до прізвиська Райана Гарсії — "Король".

Хейні був абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі, але у грудні 2023-го піднявся у суперлегкий дивізіон та переміг чемпіона Реджиса Прогрейса.

Гарсія також боксував у легкій вазі, поки не програв Джервонті Девісу. Піднявшись у важчий дивізіон, він достроково переміг Оскара Дуарте.

Хейні за свою кар'єру виграв 31 бій, 15 достроково. Девін перемагав таких опонентів як Василь Ломаченко та Джордж Камбосос.

Гарсія виграв 24 бої, 20 нокаутами, і один програв.

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