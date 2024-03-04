Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow Бой Гвоздик vs Бенавидес — известна дата поединка arrow

Бой Гвоздик vs Бенавидес — известна дата поединка

4 марта 2024 23:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бой Гвоздик vs Бенавидес — известна дата поединка
Украинский боксер Александр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира украинец Александр Гвоздик все же получит поединок за титул. Он сразится со звездой второго среднего дивизиона Давидом Бенавидесом.

Поединок даже получил новую дату, сообщил NoSmokeBoxing.

Читайте также:
Гвоздик — Бенавидес
Инсайд о бое Гвоздик — Бенавидес. Фото: скриншот

Поединок Гвоздик — Бенавидес

По словам главы Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, поединок Гвоздика и Бенавидеса состоится 15 июня.

На текущий момент известно, что бой пройдет на "Т-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе. В главном событии турнира Джервонта Дэвис сразится против Фрэнка Мартина.

На кону поединка Гвоздик — Бенавидес будет временный титул чемпиона мира по версии WBC. Полноценный пояс принадлежит Артуру Бетербиеву.

Гвоздик за свою карьеру выиграл 20 боев, 16 досрочно, еще один бой проиграл Бетербиеву.

У Бенавидеса за карьеру было 28 побед, 24 нокаутами и ни одного поражения.

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина.

бокс
Александр Гвоздик
профессиональный бокс
украинские боксеры
Давид Бенавидес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году