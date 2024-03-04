Бой Гвоздик vs Бенавидес — известна дата поединка

Украинский боксер Александр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Бывший чемпион мира украинец Александр Гвоздик все же получит поединок за титул. Он сразится со звездой второго среднего дивизиона Давидом Бенавидесом.

Поединок даже получил новую дату, сообщил NoSmokeBoxing.

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Поединок Гвоздик — Бенавидес

По словам главы Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, поединок Гвоздика и Бенавидеса состоится 15 июня.

На текущий момент известно, что бой пройдет на "Т-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе. В главном событии турнира Джервонта Дэвис сразится против Фрэнка Мартина.

На кону поединка Гвоздик — Бенавидес будет временный титул чемпиона мира по версии WBC. Полноценный пояс принадлежит Артуру Бетербиеву.

Гвоздик за свою карьеру выиграл 20 боев, 16 досрочно, еще один бой проиграл Бетербиеву.

У Бенавидеса за карьеру было 28 побед, 24 нокаутами и ни одного поражения.

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