Бой Гвоздик vs Бенавидес — известна дата поединка
Бывший чемпион мира украинец Александр Гвоздик все же получит поединок за титул. Он сразится со звездой второго среднего дивизиона Давидом Бенавидесом.
Поединок даже получил новую дату, сообщил NoSmokeBoxing.
Поединок Гвоздик — Бенавидес
По словам главы Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана, поединок Гвоздика и Бенавидеса состоится 15 июня.
На текущий момент известно, что бой пройдет на "Т-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе. В главном событии турнира Джервонта Дэвис сразится против Фрэнка Мартина.
На кону поединка Гвоздик — Бенавидес будет временный титул чемпиона мира по версии WBC. Полноценный пояс принадлежит Артуру Бетербиеву.
Гвоздик за свою карьеру выиграл 20 боев, 16 досрочно, еще один бой проиграл Бетербиеву.
У Бенавидеса за карьеру было 28 побед, 24 нокаутами и ни одного поражения.
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