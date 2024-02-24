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Бой Гвоздик — Бенавидес — экс-чемпион назвал фаворита в поединке украинца

24 февраля 2024 21:10
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Агабекян Карен
редактор
Бой Гвоздик — Бенавидес — экс-чемпион назвал фаворита в поединке украинца
Украинский боксер Александр Гвоздик. Фото: Instagram/Alex Gvozdyk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик получит поединок со звездой второго среднего дивизиона Дэвидом Бенавидесом. На кону будет временный титул WBC в весовой категории до 79 кг.

Своим мнением о фаворите поединка в интервью "Трибуне" поделился бывший чемпион мира в полусреднем весе и один из лучших украинских тренеров Вячеслав Сенченко.

Бенавидес — Гвоздик
Неофициальный постер к бою Бенавидес — Гвоздик. Фото: соцсети

Сенченко назвал фаворита боя Гвоздик — Бенавидес

По словам Сенченко, Бенавидес является фаворитом в предстоящем поединке, поскольку против Гвоздика играет его возраст и длительный простой после завершения карьеры.

При этом Вячеслав добавил, что непобежденного американца не ждет легкий бой с украинцем.

"Бенавидес — фаворит. Хотя не считаю, что ему будет легко в бою с Александром. По-моему, будет напряженный бой, очень непростой для Бенавидеса. Но благодаря тому, что у Бенавидеса не было таких пауз, как у Александра, в карьере. И он сейчас при этом, пожалуй, в лучшей форме. Так что я все же небольшое предпочтение отдаю Бенавидесу", — сказал Сенченко.

Отметим, что Бенавидес хотел получить бой с абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем Альваресом, но бой сорвался. Затем американец принял решение перейти в новую весовую категорию.

Напомним, бразилец форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.

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Александр Гвоздик
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Бенавидес — Гвоздик

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