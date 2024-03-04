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Бій Гвоздик vs Бенавідес — відома дата поєдинку

4 березня 2024 23:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Бій Гвоздик vs Бенавідес — відома дата поєдинку
Український боксер Олександр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон світу українець Олександр Гвоздик таки отримає поєдинок за титул. Він побореться із зіркою другого середнього дивізіону Давидом Бенавідесом.

Поєдинок навіть отримав нову дату, повідомив NoSmokeBoxing.

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Інсайд про бій Гвоздик — Бенавідес. Фото: скріншот

Поєдинок Гвоздик — Бенавідес

За словами голови Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулеймана, поєдинок Гвоздика та Бенавідеса відбудеться 15 червня.

На цю мить відомо, що бій пройде на "Т-Мобайл Арені" у Лас-Вегасі. У головній події турніру Джервонта Девіс побореться проти Френка Мартіна.

На кону поєдинку Гвоздик — Бенавідес буде тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBC. Повноцінний пояс належить Артуру Бетербієву.

Гвоздик за свою кар'єру виграв 20 боїв, 16 достроково, ще один бій програв Бетербієву.

Бенавідес за кар'єру мав 28 перемог, 24 нокаути і жодної поразки.

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бокс
Олександр Гвоздик
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українські боксери
Давід Бенавідез

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