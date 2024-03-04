Бій Гвоздик vs Бенавідес — відома дата поєдинку

Український боксер Олександр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk/

Колишній чемпіон світу українець Олександр Гвоздик таки отримає поєдинок за титул. Він побореться із зіркою другого середнього дивізіону Давидом Бенавідесом.

Поєдинок навіть отримав нову дату, повідомив NoSmokeBoxing.

Читайте також:

Інсайд про бій Гвоздик — Бенавідес. Фото: скріншот

Поєдинок Гвоздик — Бенавідес

За словами голови Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулеймана, поєдинок Гвоздика та Бенавідеса відбудеться 15 червня.

На цю мить відомо, що бій пройде на "Т-Мобайл Арені" у Лас-Вегасі. У головній події турніру Джервонта Девіс побореться проти Френка Мартіна.

На кону поєдинку Гвоздик — Бенавідес буде тимчасовий титул чемпіона світу за версією WBC. Повноцінний пояс належить Артуру Бетербієву.

Гвоздик за свою кар'єру виграв 20 боїв, 16 достроково, ще один бій програв Бетербієву.

Бенавідес за кар'єру мав 28 перемог, 24 нокаути і жодної поразки.

Нагадаємо, Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Педрі та Де Йонг нескоро повернуться на поле — "Барселона" зробила заяву щодо гравців.

Жуніор Мораєс повернеться до УПЛ і підпише контракт не з топклубом.

Клуб з Англії зробив "Реалу" офіційну пропозицію щодо трансферу Луніна.