Бій Гвоздик — Бенавідес — ексчемпіон назвав фаворита в поєдинку українця

Український боксер Олександр Гвоздик. Фото: Instagram/Alex Gvozdyk

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик отримає поєдинок із зіркою другого середнього дивізіону Девідом Бенавідесом. На кону буде тимчасовий титул WBC у ваговій категорії до 79 кг.

Своєю думкою про фаворита поєдинку в інтерв'ю "Трибуні" поділився колишній чемпіон світу у напівсередній вазі та один із найкращих українських тренерів В'ячеслав Сенченко.

Неофіційний постер до бою Бенавідес — Гвоздик. Фото: соцмережі

Сенченко назвав фаворита бою Гвоздик — Бенавідес

За словами Сенченка, Бенавідес є фаворитом у майбутньому поєдинку, оскільки проти Гвоздика грає його вік і тривалий простій після завершення кар'єри.

При цьому В'ячеслав додав, що на переможеного американця не чекає легкий бій з українцем.

"Бенавідес — фаворит. Хоча не вважаю, що йому буде легко в бою з Олександром. На мою думку, буде напружений бій, дуже непростий для Бенавідеса. Але завдяки тому, що Бенавідес не мав таких пауз, як Олександр, у кар'єрі. І він зараз при цьому, мабуть, у найкращій формі. Так що я все ж таки невелику перевагу віддаю Бенавідесу", — сказав Сенченко.

Зазначимо, що Бенавідес хотів отримати бій із абсолютним чемпіоном другої середньої ваги Саулем Альваресом, але бій зірвався. Потім американець вирішив перейти в нову вагову категорію.

Нагадаємо, бразилець форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.

Вийшов матеріал про відомих українських спортсменів, які загинули під час війни.

Мюнхенська "Баварія" знайшла несподівану заміну Тухелю в АПЛ.

Мудрик змінить клуб — "Челсі" готує трансфер українця.

Португалець Роналду повернеться до Європи — Кріштіану вибрав новий клуб.

Шевченко розповів, чи зможуть ТЦК мобілізувати футболістів.