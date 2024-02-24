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Бій Гвоздик — Бенавідес — ексчемпіон назвав фаворита в поєдинку українця

24 лютого 2024 21:10
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Агабекян Карен
редактор
Бій Гвоздик — Бенавідес — ексчемпіон назвав фаворита в поєдинку українця
Український боксер Олександр Гвоздик. Фото: Instagram/Alex Gvozdyk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик отримає поєдинок із зіркою другого середнього дивізіону Девідом Бенавідесом. На кону буде тимчасовий титул WBC у ваговій категорії до 79 кг.

Своєю думкою про фаворита поєдинку в інтерв'ю "Трибуні" поділився колишній чемпіон світу у напівсередній вазі та один із найкращих українських тренерів В'ячеслав Сенченко.

Бенавідес - Гвоздик
Неофіційний постер до бою Бенавідес — Гвоздик. Фото: соцмережі

Сенченко назвав фаворита бою Гвоздик — Бенавідес

За словами Сенченка, Бенавідес є фаворитом у майбутньому поєдинку, оскільки проти Гвоздика грає його вік і тривалий простій після завершення кар'єри.

При цьому В'ячеслав додав, що на переможеного американця не чекає легкий бій з українцем.

"Бенавідес — фаворит. Хоча не вважаю, що йому буде легко в бою з Олександром. На мою думку, буде напружений бій, дуже непростий для Бенавідеса. Але завдяки тому, що Бенавідес не мав таких пауз, як Олександр, у кар'єрі. І він зараз при цьому, мабуть, у найкращій формі. Так що я все ж таки невелику перевагу віддаю Бенавідесу", — сказав Сенченко.

Зазначимо, що Бенавідес хотів отримати бій із абсолютним чемпіоном другої середньої ваги Саулем Альваресом, але бій зірвався. Потім американець вирішив перейти в нову вагову категорію.

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бокс
Олександр Гвоздик
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Бенавідес — Гвоздик

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