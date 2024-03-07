Майк Тайсон проведе бій проти Джейка Пола — оголошено дату поєдинку

Постер поєдинку Майк Тайсон — Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul

Неочікувано в США оголосили поєдинок легендарного колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Майка Тайсона. Суперником легенди стане популярний відеоблогер Джейк Пол.

Про це Джейк Пол повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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It's JAKE PAUL vs. MIKE TYSON - yes, really! — in a LIVE BOXING event at AT&T Stadium ви не будете робити. Airing live on Netflix Saturday, July 20 #PaulTyson pic.twitter.com/ULXVeCYeH6 - Netflix (@netflix) March 7, 2024

Що відомо про поєдинок Тайсон — Пол

Поєдинок 57-річного "Залізного Майка" та 27-річного блогера відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в Арлінгтоні, штат Техас.

Трансляцію поєдинку забезпечить сервіс Netflix, який раніше не зазіхав на спортивні події, де домінують DAZN, ESPN та Amazon.

На цю мить не уточнюється, бій буде професійним чи виставковим.

На початку березня Джейк Пол нокаутував у першому раунді професійного боксера Раяна Бурленда. Для нього це дев'ята перемога, шоста дострокова. Єдиний поєдинок він програв Томмі Ф'юрі.

Тайсон крайній професійний поєдинок провів у червні 2005 року, програвши Кевіну Макбрайду. 2020 року він повернувся заради виставкового бою з Роєм Джонсом. У тому поєдинку не вдалося визначити сильнішого.

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