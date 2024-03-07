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Майк Тайсон проведе бій проти Джейка Пола — оголошено дату поєдинку

7 березня 2024 18:17
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Майк Тайсон проведе бій проти Джейка Пола — оголошено дату поєдинку
Постер поєдинку Майк Тайсон — Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Неочікувано в США оголосили поєдинок легендарного колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Майка Тайсона. Суперником легенди стане популярний відеоблогер Джейк Пол.

Про це Джейк Пол повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Поєдинок 57-річного "Залізного Майка" та 27-річного блогера відбудеться 20 липня на AT&T Stadium в Арлінгтоні, штат Техас.

Трансляцію поєдинку забезпечить сервіс Netflix, який раніше не зазіхав на спортивні події, де домінують DAZN, ESPN та Amazon.

На цю мить не уточнюється, бій буде професійним чи виставковим.

На початку березня Джейк Пол нокаутував у першому раунді професійного боксера Раяна Бурленда. Для нього це дев'ята перемога, шоста дострокова. Єдиний поєдинок він програв Томмі Ф'юрі.

Тайсон крайній професійний поєдинок провів у червні 2005 року, програвши Кевіну Макбрайду. 2020 року він повернувся заради виставкового бою з Роєм Джонсом. У тому поєдинку не вдалося визначити сильнішого.

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бокс
Майк Тайсон
професійний бокс
Джейк Пол

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