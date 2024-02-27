Бій Джошуа — Нганну — організатори показали яскраве промо у стилі ігор 90-х

Постер до бою Джошуа — Нганну. Фото: скриншот

Поєдинок Ентоні Джошуа та Френсіса Нганну отримав своє промо-відео. Організатори не пошкодували коштів на яскраве відео.

Промо презентували у вигляді культової гри 90-х, повідомив портал Новини.LIVE.

Нове промо бою Джошуа — Нганну

Промо зроблено у тематиці культової відеогри Street Fighter, яка побачила світ у 1987-му році та стала культовою у 90-х.

Зазначимо, що поєдинок відбудеться 8 березня в Ер-Ріяді, Саудівській Аравії.

Джошуа за свою кар'єру двічі ставав об'єднаним чемпіоном світу, але втретє це не зміг зробити через поразку у реванші з Олександром Усиком. Ентоні виграв 27 боїв, 24 нокаутом, і має три поразки, дві з яких від Усика.

Нганну став популярним як боєць ММА, виграв титул у важкій вазі та став рекордсменом за силою удару у єдиноборствах. У змішаних єдиноборствах він має 17 перемог і три поразки. У 2023 році Френсіс залишив UFC і прийшов у бокс, де, хоч і програв Тайсону Ф'юрі, але бій був рівним і він відправив чемпіона світу в нокдаун.

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