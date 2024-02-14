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Зірка російського боксу поїхав воювати в Україну

14 лютого 2024 08:27
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Агабекян Карен
редактор
Зірка російського боксу поїхав воювати в Україну
Інтернет-боксер Павло Шульський після перемоги Фото: instagram.com/pavel_shulskiy
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Росії ще одна медійна особистість вирішила поїхати як бойовик в Україну. Ним став відомий інтернет-боксер Павло Шульський.

В Україні російський бойовик командуватиме батальйоном, повідомили росЗМІ.

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Хто такий Шульський

У Росії дуже популярний рух поп-MMA, до якого входять не лише змішані єдиноборства, а й бокс із кулачними боями. Шульський як боксер був неуспішним і став зіркою завдяки кулачним боям.

У боксі бойовик має один професійний поєдинок, який завершився нічиєю. У аматорах у Шульського всього дві перемоги та чотири нічиї.

В Україні Шульський очолив бойовиків із батальйону "Терек".

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бокс
професійний бокс
боксер

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