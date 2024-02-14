Зірка російського боксу поїхав воювати в Україну
У Росії ще одна медійна особистість вирішила поїхати як бойовик в Україну. Ним став відомий інтернет-боксер Павло Шульський.
В Україні російський бойовик командуватиме батальйоном, повідомили росЗМІ.
Хто такий Шульський
У Росії дуже популярний рух поп-MMA, до якого входять не лише змішані єдиноборства, а й бокс із кулачними боями. Шульський як боксер був неуспішним і став зіркою завдяки кулачним боям.
У боксі бойовик має один професійний поєдинок, який завершився нічиєю. У аматорах у Шульського всього дві перемоги та чотири нічиї.
В Україні Шульський очолив бойовиків із батальйону "Терек".
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