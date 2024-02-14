Звезда российского бокса поехал воевать в Украину

Интернет-боксер Павел Шульский после победы. Фото: instagram.com/pavel_shulskiy

В России еще одна медийная личность решила поехать в качестве боевика в Украину. Им стал известны интернет-боксер Павел Шульский.

В Украине российский боевик будет командовать батальоном, сообщили росСМИ.

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Кто такой Шульский

В России очень популярно движение поп-MMA, в которое входят не только смешанные единоборства, но и бокс с кулачными боями. Шульский как боксер был неуспешным и стал звездой благодаря кулачным боям.

В боксе боевик имеет один профессиональный поединок, который завершился ничьей. В аматорах у Шульского всего две победы и четыре ничьи.

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