Звезда российского бокса поехал воевать в Украину
В России еще одна медийная личность решила поехать в качестве боевика в Украину. Им стал известны интернет-боксер Павел Шульский.
В Украине российский боевик будет командовать батальоном, сообщили росСМИ.
Кто такой Шульский
В России очень популярно движение поп-MMA, в которое входят не только смешанные единоборства, но и бокс с кулачными боями. Шульский как боксер был неуспешным и стал звездой благодаря кулачным боям.
В боксе боевик имеет один профессиональный поединок, который завершился ничьей. В аматорах у Шульского всего две победы и четыре ничьи.
В Украине Шульский возглавил боевиков из батальона "Терек".
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