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Володимир Кличко закликав світ допомогти Україні у війні проти Росії

24 лютого 2024 17:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Володимир Кличко закликав світ допомогти Україні у війні проти Росії
Володимир Кличко. Фото: stuttgarter-nachrichten.de
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі з боксу Володимир Кличко звернувся до західних партнерів України в день другої річниці повномасштабного вторгнення окупантів та попросив допомоги. Він зазначив, якщо підтримки не буде, то загроза висить над усією Європою.

Відеозвернення Володимир Кличко додав у "твітері", передає Новини.LIVE.

"Російська імперіалістична війна, яка мала тривати два дні, триває вже два роки. Два роки смерті та руйнування. Зникли цілі міста. Тисячі дітей викрали. Потоки сліз не можуть змити кров, що заливає всю мою країну", — сказав Володимир.

За словами легенди спорту, Україна не зможе триматися вічно без допомоги партнерів.

"Два роки ми боремося за захист наших родин, свободу. Деякі називають це дивом. Це не диво, це героїчна жертва. Але ми не можемо триматися вічно. Якщо більше не прийде допомога, Україна впаде. І тоді вся інша Європа впаде в пекельне доміно", — додав Кличко.

Кличко просить збільшити постачання зброї

Володимир закликав увесь світ більше приділяти увагу подіям та надавати зброю Україні, щоб перемогти разом наступ кривавого режиму Кремля.

"Ми віддаємо вам своє життя, щоб захистити ваш спосіб життя. Продовжуйте приділяти нам свою увагу, допомогу і зброю, щоб скоротити це самодержавство. Таким чином, диктатура зазнає поразки, а демократія врешті-решт переможе. Слава Україні", — заявив боксер.

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війна
Володимир Кличко
бокс
Росія
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