Владимир Кличко призвал мир помочь Украине в войне против России

Владимир Кличко. Фото: stuttgarter-nachrichten.de

Бывший чемпион мира по супертяжелому весу по боксу Владимир Кличко обратился к западным партнерам Украины в день второй годовщины полномасштабного вторжения оккупантов и попросил помощи. Он отметил, что если поддержки не будет, то угроза висит над всей Европой.

Видеообращение Владимир Кличко добавил в Твиттер, передаёт Новини.LIVE.

"Российская империалистическая война, которая должна была длиться два дня, длится уже два года. Два года смерти и разрушения. Исчезли целые города. Тысячи детей похитили. Потоки слез не могут смыть кровь, заливающую всю мою страну", — сказал Владимир.

По словам легенды спорта, Украина не сможет держаться вечно без помощи партнеров.

"Два года мы боремся за защиту наших семей, свободу. Некоторые называют это чудом. Это не чудо, это героическая жертва. Но мы не можем держаться вечно. Если больше не придет помощь, Украина упадет. И тогда вся остальная Европа впадет в адское домино", — добавил Кличко.

Кличко просит увеличить поставки оружия

Владимир призвал весь мир больше уделять внимание событиям и предоставлять оружие Украине, чтобы победить вместе наступление кровавого режима Кремля.

"Мы отдаем вам свою жизнь, чтобы защитить ваш образ жизни. Продолжайте уделять нам свое внимание, помощь и оружие, чтобы сократить это самодержавие. Таким образом, диктатура терпит поражение, а демократия в конце концов победит. Слава Украине", — заявил боксер.

Напомним, бразилец из Полесья Ариельсон близок к переходу в Карпаты.

Вышел материал про известных украинских спортсменов, которые погибли во время войны.

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ.

Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб.

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизовать футболистов.