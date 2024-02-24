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Владимир Кличко призвал мир помочь Украине в войне против России

24 февраля 2024 17:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Владимир Кличко призвал мир помочь Украине в войне против России
Владимир Кличко. Фото: stuttgarter-nachrichten.de
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Бывший чемпион мира по супертяжелому весу по боксу Владимир Кличко обратился к западным партнерам Украины в день второй годовщины полномасштабного вторжения оккупантов и попросил помощи. Он отметил, что если поддержки не будет, то угроза висит над всей Европой.

Видеообращение Владимир Кличко добавил в Твиттер, передаёт Новини.LIVE.

"Российская империалистическая война, которая должна была длиться два дня, длится уже два года. Два года смерти и разрушения. Исчезли целые города. Тысячи детей похитили. Потоки слез не могут смыть кровь, заливающую всю мою страну", — сказал Владимир.

По словам легенды спорта, Украина не сможет держаться вечно без помощи партнеров.

"Два года мы боремся за защиту наших семей, свободу. Некоторые называют это чудом. Это не чудо, это героическая жертва. Но мы не можем держаться вечно. Если больше не придет помощь, Украина упадет. И тогда вся остальная Европа впадет в адское домино", — добавил Кличко.

Кличко просит увеличить поставки оружия

Владимир призвал весь мир больше уделять внимание событиям и предоставлять оружие Украине, чтобы победить вместе наступление кровавого режима Кремля.

"Мы отдаем вам свою жизнь, чтобы защитить ваш образ жизни. Продолжайте уделять нам свое внимание, помощь и оружие, чтобы сократить это самодержавие. Таким образом, диктатура терпит поражение, а демократия в конце концов победит. Слава Украине", — заявил боксер.

Напомним, бразилец из Полесья Ариельсон близок к переходу в Карпаты.

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война
Владимир Кличко
бокс
Россия
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