Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бокс arrow В UFC друг України Двалішвілі знищив шанувальника Росії та Кадирова Сехудо arrow

В UFC друг України Двалішвілі знищив шанувальника Росії та Кадирова Сехудо

18 лютого 2024 09:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В UFC друг України Двалішвілі знищив шанувальника Росії та Кадирова Сехудо
Мараб Двалішвілі — Генрі Сехудо. Фото: USA TODAY Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Анахаймі (США) відбувся турнір UFC 298. В основному карді пройшов поєдинок другого номера найлегшої ваги (до 61 кг) Мераба Двалішвілі з Грузії та колишнього чемпіона у двох вагових категоріях, третього номера рейтингу, американця Генрі Сехудо.

Поєдинок перемогою завершив Двалішвілі, повідомив портал Новини.LIVE.

Як минув бій Двалішвілі — Сехудо

Бій почався дуже добре для Сехудо, якому у стійці вдалося потрясти суперника. Проте Двалішвілі вистояв і перевів олімпійського чемпіона з вільної боротьби у партер. Генрі не очікував такого вчинку від суперника, але швидко піднявся на ноги, а потім сам контролював супротивника на настилі.

У другому раунді Двалішвілі почав упевнено перебивати колишнього чемпіона у стійці. Коли Мераб отримав впевненість в ударці, то почав переводити Сехудо в партер і не намагався його утримувати. Грузин частіше вдавався до контролю у сітки.

У третьому раунді Двалішвілі знову домінував у стійці та довів поєдинок до своєї впевненої перемоги.

Результат поєдинку: Двалішвілі виграв рішенням суддів із рахунком 29-28, 29-28, 29-28.

Мераб Двалішвілі - Генрі Сехудо.
Мараб Двалішвілі після перемоги над Генрі Сехудо. Фото: USA TODAY Sports

Зазначимо, що Двалішвілі тепер претендуватиме на поєдинок із чемпіоном Шоном О'Меллі, якщо той не програє наступний поєдинок.

Раніше Сехудо відзначився своїм візитом до Росії, де він разом з Камару Усманом і Джастіном Геджі стали гостями Рамзана Кадирова.

Нагадаємо, Олександр Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби.

Георгій Судаков йде із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця.

У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma.

Вже влітку Віктор Циганков змінить клуб, а Артем Довбик може залишитись у "Жироні".

"Реал" приготував Андрію Луніну нову роль в команді.

"Барселона" обрала нового тренера — тривають переговори.

ММА
UFC
змішані єдиноборства
Генрі Сехудо
Мераб Двалішвілі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі