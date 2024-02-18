В UFC друг України Двалішвілі знищив шанувальника Росії та Кадирова Сехудо
В Анахаймі (США) відбувся турнір UFC 298. В основному карді пройшов поєдинок другого номера найлегшої ваги (до 61 кг) Мераба Двалішвілі з Грузії та колишнього чемпіона у двох вагових категоріях, третього номера рейтингу, американця Генрі Сехудо.
Поєдинок перемогою завершив Двалішвілі, повідомив портал Новини.LIVE.
Merab Dvalishvili vs Henry Cejudo #ufc298 #HenryCejudo #MerabDvalishvili— ufc Dowg fights (@ufcDowgfights) February 18, 2024
Як минув бій Двалішвілі — Сехудо
Бій почався дуже добре для Сехудо, якому у стійці вдалося потрясти суперника. Проте Двалішвілі вистояв і перевів олімпійського чемпіона з вільної боротьби у партер. Генрі не очікував такого вчинку від суперника, але швидко піднявся на ноги, а потім сам контролював супротивника на настилі.
У другому раунді Двалішвілі почав упевнено перебивати колишнього чемпіона у стійці. Коли Мераб отримав впевненість в ударці, то почав переводити Сехудо в партер і не намагався його утримувати. Грузин частіше вдавався до контролю у сітки.
У третьому раунді Двалішвілі знову домінував у стійці та довів поєдинок до своєї впевненої перемоги.
Результат поєдинку: Двалішвілі виграв рішенням суддів із рахунком 29-28, 29-28, 29-28.
Зазначимо, що Двалішвілі тепер претендуватиме на поєдинок із чемпіоном Шоном О'Меллі, якщо той не програє наступний поєдинок.
Раніше Сехудо відзначився своїм візитом до Росії, де він разом з Камару Усманом і Джастіном Геджі стали гостями Рамзана Кадирова.
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