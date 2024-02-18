В UFC друг України Двалішвілі знищив шанувальника Росії та Кадирова Сехудо

Мараб Двалішвілі — Генрі Сехудо. Фото: USA TODAY Sports

В Анахаймі (США) відбувся турнір UFC 298. В основному карді пройшов поєдинок другого номера найлегшої ваги (до 61 кг) Мераба Двалішвілі з Грузії та колишнього чемпіона у двох вагових категоріях, третього номера рейтингу, американця Генрі Сехудо.

Поєдинок перемогою завершив Двалішвілі, повідомив портал Новини.LIVE.

Як минув бій Двалішвілі — Сехудо

Бій почався дуже добре для Сехудо, якому у стійці вдалося потрясти суперника. Проте Двалішвілі вистояв і перевів олімпійського чемпіона з вільної боротьби у партер. Генрі не очікував такого вчинку від суперника, але швидко піднявся на ноги, а потім сам контролював супротивника на настилі.

У другому раунді Двалішвілі почав упевнено перебивати колишнього чемпіона у стійці. Коли Мераб отримав впевненість в ударці, то почав переводити Сехудо в партер і не намагався його утримувати. Грузин частіше вдавався до контролю у сітки.

У третьому раунді Двалішвілі знову домінував у стійці та довів поєдинок до своєї впевненої перемоги.

Результат поєдинку: Двалішвілі виграв рішенням суддів із рахунком 29-28, 29-28, 29-28.

Мараб Двалішвілі після перемоги над Генрі Сехудо. Фото: USA TODAY Sports

Зазначимо, що Двалішвілі тепер претендуватиме на поєдинок із чемпіоном Шоном О'Меллі, якщо той не програє наступний поєдинок.

Раніше Сехудо відзначився своїм візитом до Росії, де він разом з Камару Усманом і Джастіном Геджі стали гостями Рамзана Кадирова.

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