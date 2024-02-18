В UFC друг Украины Двалишвили уничтожил поклонника России и Кадырова Сехудо
В Анахайме (США) состоялся турнир UFC 298. В основном карде прошел поединок второго номера легчайшего веса (до 61 кг) Мераба Двалишвили из Грузии и бывшего чемпиона в двух весовых категориях, третьего номера рейтинга, американца Генри Сехудо.
Поединок победой завершил Двалишвили, сообщил портал Новини.LIVE.
Merab Dvalishvili vs Henry Cejudo #ufc298 #HenryCejudo #MerabDvalishvili pic.twitter.com/De3xvFtzbu— ufc Dowg fights (@ufcDowgfights) February 18, 2024
Как прошел бой Двалишвили — Сехудо
Бой начался очень хорошо для Сехудо, которому в стойке удалось потрясти соперника. Однако Двалишвили выстоял и перевел олимпийского чемпиона по вольной борьбе в партер. Генри не ожидал такого поступка от соперника, но быстро поднялся на ноги, а затем сам контролировал противника на настиле.
Во втором раунде Двалишвили начал уверенно перебивать бывшего чемпиона в стойке. Когда Мераб получил уверенность в ударке, то начал переводить Сехудо в партер и не пытался его там удерживать. Грузин чаще прибегал к контролю у сетки.
В третьем раунде Двалишвили снова доминировал в стойке и довел поединок к своей уверенной победе.
Результат поединка: Двалишвили выиграл решением судей со счетом 29-28, 29-28, 29-28.
Отметим, что Двалишвили теперь будет претендовать на поединок с чемпионом Шоном О’Мэлли, если тот не проиграет следующий поединок.
Ранее Сехудо отметилмя своим визитом в Россию, где он вместе с Камару Усманом и Джастином Гэтжи стали гостями Рамзана Кадырова.
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