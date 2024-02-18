В UFC друг Украины Двалишвили уничтожил поклонника России и Кадырова Сехудо

Мараб Двалишвили — Генри Сехудо. Фото: USA TODAY Sports

В Анахайме (США) состоялся турнир UFC 298. В основном карде прошел поединок второго номера легчайшего веса (до 61 кг) Мераба Двалишвили из Грузии и бывшего чемпиона в двух весовых категориях, третьего номера рейтинга, американца Генри Сехудо.

Поединок победой завершил Двалишвили, сообщил портал Новини.LIVE.

Как прошел бой Двалишвили — Сехудо

Бой начался очень хорошо для Сехудо, которому в стойке удалось потрясти соперника. Однако Двалишвили выстоял и перевел олимпийского чемпиона по вольной борьбе в партер. Генри не ожидал такого поступка от соперника, но быстро поднялся на ноги, а затем сам контролировал противника на настиле.

Во втором раунде Двалишвили начал уверенно перебивать бывшего чемпиона в стойке. Когда Мераб получил уверенность в ударке, то начал переводить Сехудо в партер и не пытался его там удерживать. Грузин чаще прибегал к контролю у сетки.

В третьем раунде Двалишвили снова доминировал в стойке и довел поединок к своей уверенной победе.

Результат поединка: Двалишвили выиграл решением судей со счетом 29-28, 29-28, 29-28.

Мараб Двалишвили после победы над Генри Сехудо. Фото: USA TODAY Sports

Отметим, что Двалишвили теперь будет претендовать на поединок с чемпионом Шоном О’Мэлли, если тот не проиграет следующий поединок.

Ранее Сехудо отметилмя своим визитом в Россию, где он вместе с Камару Усманом и Джастином Гэтжи стали гостями Рамзана Кадырова.

Напомним, Александр Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — на украинца претендуют два клуба.

Георгий Судаков уходит из "Шахтера" — известный новый претендент на украинца.

У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma.

Уже летом Виктор Цыганков сменит клуб, а Артем Довбык может остаться в "Жироне".

"Реал" приготовил Андрею Лунину новенькую роль в команде.

"Барселона" выбрала нового тренера — продолжаются переговоры.