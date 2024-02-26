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В Одесі пройшов Чемпіонат області пам’яті П’ятецького з кікбоксингу WTKA

26 лютого 2024 07:30
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Дмитро Богомолов
Журналіст
В Одесі пройшов Чемпіонат області пам’яті П’ятецького з кікбоксингу WTKA
Учасники Чемпіонату області пам'яті П'ятецького. Фото: Валентина Невмержицька
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

В Одесі, у спорткомплексі "Крижинка", пройшов чемпіонат Одеської області з кікбоксингу WTKA пам'яті першого президента федерації, тренера Сергія П'ятецького. Загалом у змаганнях взяли участь 127 осіб, які представили 17 клубів з різних куточків регіону.

Спортивний журналіст Новини.LIVE особисто відвідав змагання

Сергій П’ятецький залишив значний внесок у розвиток кікбоксингу та боксу в Одесі. Саме він починав популяризувати цей вид спорту в місті із середини 90-х років. Цей наставник підготував десятки чемпіонів України, Європи та світу.

На церемонії відкриття були присутні почесні гості, які добре знали Сергія Сергійовича та відзначили історичну постать. 

кикбоксинг
Церемонія відкриття. Фото: Валентина Невмержицька

Серед гостей були заступниця начальника Департаменту фізичної культури, спорту і туризму Одеської обласної державної адміністрації Валентина Кольчак,  начальник міського спортуправління Руслан Пуздрач, син колишнього президента Федерації, голова оргкомітету та нинішній президент обласної Федерації кікбоксингу WTKA Сергій П’ятецький.

Також були присутні громадський діяч Сергій Кущинський, віцепрезидент Федерації боксу України Олександр Гордієнко, президент федерації кікбоксингу К-1 Валентин Федоров, Заслужений тренер України Володимир Каліщук, президент Mix Fight Promoution Євген Степанюк, голова ФСТ “Спартак” Анатолій Бєлєв. Головним суддею виступив президент міської Федерації кікбоксингу WTKA Володимир Шевченко.

Відбір на Чемпіонат України

За підсумками змагань було відібрано команду  для участі у чемпіонаті України, який відбудеться у квітні у місті Дніпро.

Нагадаємо, бразильський форвард із житомирського "Полісся" перейде до легендарного українського клубу.

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Шевченко розповів, чи зможуть ТЦК мобілізувати футболістів.

 

спорт
ветерани
кікбоксінг
аматорський бокс

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