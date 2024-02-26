В Одессе прошел Чемпионат области памяти Пятецкого по кикбоксингу WTKA

Участники Чемпионата области памяти Пятецкого. Фото: Валентина Невмержицкая

В Одессе, в спорткомплексе "Крыжинка", прошел чемпионат Одесской области по кикбоксингу WTKA, памяти первого президента федерации, тренера Сергея Пятецкого. Всего в соревнованиях приняли участие 127 человек, представивших 17 клубов из разных уголков региона.

Спортивный журналист Новини.LIVE лично посетил соревнования.

Сергей Пятецкий оставил значительный вклад в развитие кикбоксинга и бокса в Одессе. Именно он начинал популяризировать этот вид спорта в городе с середины 90-х годов. Наставник подготовил десятки чемпионов Украины, Европы и мира.

На церемонии открытия присутствовали почетные гости, хорошо знавшие Сергея Сергеевича и отметившие историческую фигуру.

Церемония открытия. Фото: Валентина Невмержицкая

Среди гостей были заместитель начальника Департамента физической культуры, спорта и туризма Одесской облгосадминистрации Валентина Кольчак, начальник городского спортуправления Руслан Пуздрач, сын бывшего президента Федерации, председатель оргкомитета и нынешний президент областной Федерации кикбоксинга WTKA Сергей Пятецкий.

Также присутствовали общественный деятель Сергей Кущинский, вице-президент Федерации бокса Украины Александр Гордиенко, президент федерации кикбоксинга К-1 Валентин Федоров, Заслуженный тренер Украины Владимир Калищук, президент Mix Fight Promoution Евгений Степанюк, глава ФСО "Спартак" Анатолий Белев. Главным судьей выступил президент городской Федерации кикбоксинга WTKA Владимир Шевченко.

Отбор на Чемпионат Украины

По итогам соревнований была отобрана команда для участия в чемпионате Украины, который пройдет в апреле в городе Днепр.

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