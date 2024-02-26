Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бокс arrow В Одессе прошел Чемпионат области памяти Пятецкого по кикбоксингу WTKA arrow

В Одессе прошел Чемпионат области памяти Пятецкого по кикбоксингу WTKA

26 февраля 2024 07:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
В Одессе прошел Чемпионат области памяти Пятецкого по кикбоксингу WTKA
Участники Чемпионата области памяти Пятецкого. Фото: Валентина Невмержицкая
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В Одессе, в спорткомплексе "Крыжинка", прошел чемпионат Одесской области по кикбоксингу WTKA, памяти первого президента федерации, тренера Сергея Пятецкого. Всего в соревнованиях приняли участие 127 человек, представивших 17 клубов из разных уголков региона.

Спортивный журналист Новини.LIVE лично посетил соревнования.

Сергей Пятецкий оставил значительный вклад в развитие кикбоксинга и бокса в Одессе. Именно он начинал популяризировать этот вид спорта в городе с середины 90-х годов. Наставник подготовил десятки чемпионов Украины, Европы и мира.

На церемонии открытия присутствовали почетные гости, хорошо знавшие Сергея Сергеевича и отметившие историческую фигуру.

кикбоксинг
Церемония открытия. Фото: Валентина Невмержицкая

Среди гостей были заместитель начальника Департамента физической культуры, спорта и туризма Одесской облгосадминистрации Валентина Кольчак, начальник городского спортуправления Руслан Пуздрач, сын бывшего президента Федерации, председатель оргкомитета и нынешний президент областной Федерации кикбоксинга WTKA Сергей Пятецкий.

Также присутствовали общественный деятель Сергей Кущинский, вице-президент Федерации бокса Украины Александр Гордиенко, президент федерации кикбоксинга К-1 Валентин Федоров, Заслуженный тренер Украины Владимир Калищук, президент Mix Fight Promoution Евгений Степанюк, глава ФСО "Спартак" Анатолий Белев. Главным судьей выступил президент городской Федерации кикбоксинга WTKA Владимир Шевченко.

Отбор на Чемпионат Украины

По итогам соревнований была отобрана команда для участия в чемпионате Украины, который пройдет в апреле в городе Днепр.

Напомним, бразильский форвард из житомирского "Полесья" перейдет в легендарный украинский клуб.

Вышел материал про известных украинских спортсменов, которые погибли во время войны. 

Мюнхенская "Бавария" нашла неожиданную замену Тухелю в АПЛ. 

Мудрик сменит клуб — "Челси" готовит трансфер украинца.

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб

Шевченко рассказал, смогут ли ТЦК мобилизовать футболистов.

спорт
ветераны
кикбоксинг
любительский бокс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме