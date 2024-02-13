Узєлкова забрала швидка допомога — що відомо

Колишній український боксер В'ячеслав Узєлков. Фото: instagram.com/uzelkov_official

У колишнього українського боксера, телеведучого та шоумена В'ячеслава Узєлкова проблеми зі здоров'ям. Раніше його госпіталізували до Києва.

Про це сам колишній боксер повідомив у Instagram.

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Що трапилося з Узєлковим

Колишній боксер не уточнив, що з ним трапилося, і чому він опинився в автомобілі швидкої допомоги. Відомо лише, що його привезли до Києва. При цьому залишається лише здогадуватися, чи це трапилося з рідної Вінниці, чи якогось іншого місця.

Протягом поїздки В'ячеслав знімав історії в Instagram.

"І мене везе швидка до Києва, не зніматись. Так я ще не їздив Києвом.

Життя, дякую за всі уроки та вчення, за всі труднощі, які я долаю. І це я подолаю", — написав Узєлков у сторіз.

Раніше спортсмен публікував фото із лікарні, але так нікому нічого не пояснив. Тоді скаржився лише на ворогів.

Стан Узєлкова викликає занепокоєння, оскільки 12 років тому він мав інсульт, який боксер складно переніс. Потім його кар'єра у спорті тривала ще два роки.

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