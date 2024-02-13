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Узєлкова забрала швидка допомога — що відомо

13 лютого 2024 08:20
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Агабекян Карен
редактор
Узєлкова забрала швидка допомога — що відомо
Колишній український боксер В'ячеслав Узєлков. Фото: instagram.com/uzelkov_official
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У колишнього українського боксера, телеведучого та шоумена В'ячеслава Узєлкова проблеми зі здоров'ям. Раніше його госпіталізували до Києва.

Про це сам колишній боксер повідомив у Instagram.

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Повідомлення В'ячеслава Узєлкова. Фото: скриншот

Що трапилося з Узєлковим

Колишній боксер не уточнив, що з ним трапилося, і чому він опинився в автомобілі швидкої допомоги. Відомо лише, що його привезли до Києва. При цьому залишається лише здогадуватися, чи це трапилося з рідної Вінниці, чи якогось іншого місця.

Протягом поїздки В'ячеслав знімав історії в Instagram.

"І мене везе швидка до Києва, не зніматись. Так я ще не їздив Києвом.

Життя, дякую за всі уроки та вчення, за всі труднощі, які я долаю. І це я подолаю", — написав Узєлков у сторіз.

Раніше спортсмен публікував фото із лікарні, але так нікому нічого не пояснив. Тоді скаржився лише на ворогів.

Стан Узєлкова викликає занепокоєння, оскільки 12 років тому він мав інсульт, який боксер складно переніс. Потім його кар'єра у спорті тривала ще два роки.

Нагадаємо, український футболіст Ілля Забарний перейде до одного з топклубів наприкінці сезону. "Борнмут" назвав причину продажу гравця.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс різко розкритикував команду через серію невдалих матчів на зборах у Туреччині.

Голкіпер Андрій Лунін вибрав клуб, у якому продовжить кар'єру.

База київського "Динамо" в центрі Києва опинилася в жалюгідному стані. На кадрах видно, що багатофункціональний комплекс буквально "розвалюється".

У Німеччині стався інцидент, який завершився смертю молодого гравця збірної України.

бокс
В'ячеслав Узелков
українські зірки
українські боксери
телеканал "СТБ"

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